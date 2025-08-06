阿拉木图设立联合国区域中心 助力中亚与阿富汗可持续发展

据联合国驻哈萨克斯坦代表处介绍，新设立的区域中心并非独立机构或基金会，而是隶属于联合国经济和社会事务部。该中心将与联合国可持续发展小组、区域机构以及常驻协调员团队保持紧密合作。

设立该中心的决定由联合国大会作出，其落地阿拉木图的协议则由哈萨克斯坦政府与联合国共同签署。

联合国驻哈代表处指出，这将是首个专门致力于推动中亚和阿富汗实现可持续发展目标的区域性机构。

中心的主要任务是根据本地区实际情况调整可持续发展目标，支持中亚国家及阿富汗在实现这些目标方面的努力。

中心工作将聚焦三个优先方向：

• 可持续经济增长；

• 社会公平；

• 环境保护。

此外，中心还将承担以下职责：

• 制定区域性计划与项目；

• 协调联合国各机构在本地区的工作；

• 与政府部门、金融机构、私营部门及非政府组织建立合作伙伴关系。

中心将特别关注落实内陆发展中国家2024-2034 年十年行动纲领，并为支持阿富汗发展提供具体助力。

同时，该中心也将成为推动区域对话与经验交流的平台，致力于推动数字化转型、提升青年参与度以及促进和平与社会稳定。

—我们期待该中心在“未来契约”倡议框架下发挥关键作用，并通过数字化解决方案为实现突破性变革铺设道路。-联合国方面表示。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8月3日与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯共同访问了设于阿拉木图的联合国可持续发展目标区域中心，并出席了哈萨克斯坦政府与联合国之间关于设立“联合国中亚与阿富汗可持续发展目标区域中心”的协议签署仪式。