阿斯塔纳国际金融中心2025年成绩斐然：吸引60亿美元投资

自2018年运营以来，通过AIFC平台累计吸引投资达200亿美元。其中，2025年吸引60亿美元（包括40亿美元组合投资和20亿美元直接投资），较2024年增加29亿美元。

年内新增注册公司超过1400家，较上年多300家。目前，中心注册公司总数逾4900家，来自90多个国家，其中1500多家专注金融和保险服务。新公司中，金融服务占比33%，批发零售贸易17%，专业科学和技术服务14%。

税收方面，前三季度参与者向国家预算缴税728亿坚戈，同比增长76%。运营以来累计缴税2212亿坚戈。

AIX交易所交易额达20亿美元，新增200个上市。数字资产交易额前三季度68亿美元，客户数19.24万。管理资产总规模超30亿美元。投资基金从101个增至159个。

AIFC法院和国际仲裁中心处理1282起案件，较上年增长。

“2025年是AIFC巩固信任之年。投资规模扩大，公司数量特别是金融服务提供商显著增加。中心积极推出创新产品，从航空融资到现货比特币ETF、伊斯兰指数ETF以及全球首只带质押功能的现货ETF。这些成果为吸引更多国际和国内资本、发展金融市场、提升哈萨克斯坦在区域金融生态中的地位奠定坚实基础。”AIFC总裁雷纳特·别科图尔沃夫表示。

年内亮点包括：在全球金融中心指数中保持东欧和中亚地区首位；推出航空金融中心；成立伊斯兰金融国际理事会和突厥绿色金融理事会；发布9份行业报告；开发数据市场平台；开设“信任博物馆”；成立外籍人士俱乐部；推出青少年金融素养应用FinPro。

股票市场方面，AIX累计吸引股权资本4.73亿美元、债务资本105亿美元。零售投资者账户达230万。年内实现与香港交易所双重上市、首只现货比特币ETF、伊斯兰ETF等突破。

监管领域，AIFC引入国际数字资产标准，启动稳定币支付试点，颁发首张法币担保稳定币许可证。

法院和仲裁中心累计处理超4600起案件，吸引36国投资者。

可持续发展方面，绿色金融中心助力发行约70%国内绿色债券和信贷，总额25亿美元。支持首笔社会债券发行，并获国际奖项。

AIFC学院培训467名专业人士，并与大学合作推动金融法律教育，在5所学校试点金融素养项目。

