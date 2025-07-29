阿斯塔纳国际金融中心2025年上半年吸引26亿美元投资

同期，AIFC生态系统新增567家注册公司，包括4家金融科技企业、5家辅助服务提供商和7家持金融牌照的公司。目前，注册参与者总数达4030家，来自85个国家。

AIFC主席雷纳特·别克图罗夫表示，全球企业家日益青睐AIFC作为设立和扩展业务的平台。大量新公司注册、重要控股公司迁址以及阿斯塔纳国际交易所（AIX）新增上市项目，均显示出对其的浓厚兴趣。

初步数据显示，参与企业今年第一季度向国家预算贡献超700亿坚戈（约1.28亿美元）。

2025年上半年，AIX交易额达7.29亿美元，同比增长3.2%。新增上市证券86种，接近去年同期的两倍。目前，交易所共上市165家发行人的301种证券。自成立以来，AIX累计融资89亿美元，其中2025年上半年为19亿美元。

交易所现有56家交易成员，来自哈萨克斯坦、中国、欧洲和中东，2025年新增5家。10家全球托管机构在AIX中央证券存管机构开设子账户，零售投资者账户超220万个。

AIX成为全球仅9家获准交易国际可再生能源证书（I-REC）的交易所之一。首笔交易由Samruk-Green Energy与英国Valor Carbon完成。6月，中央信贷银行成为首家通过AIX购买I-REC证书的哈萨克斯坦银行。

4月，阿斯塔纳金融服务局（AFSA）出台新规，规范货币服务提供商，以对接全球金融科技标准。新规扩展了货币服务范围，引入新型数字资产模式，并加强客户保护和网络安全。

AFSA加入国际证监会组织（IOSCO）的I-SCAN信息共享网络，并向AnchorX.KZ有限公司颁发哈萨克斯坦首张法币支持稳定币牌照，使其成为受监管的数字支付提供商。

5月，阿克托别社会创业公司获得AIFC绿色金融中心针对其即将发行社会债券的第二方意见，这是哈萨克斯坦首只由社会企业发行的ESG主题债券。

截至6月，AIFC法院及国际仲裁中心共处理3961起案件，包括189项法院判决、3772项仲裁裁决和1800项调解协议，涉及建筑合同、公私合营项目、金融、房地产等领域。来自34个国家的投资者使用该法院，注册律师达789人，来自39个司法管辖区。

【编译：木合塔尔·木拉提】