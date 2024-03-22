联合国卫星中心：加沙地带35%的建筑受到破坏

联合国卫星中心将上述图像与10月7日哈马斯袭击事件之前和之后的三个月内不同时间段收集图像进行了比较。

图像分析显示，加沙地带总共有35%的建筑受损，即8万8868座建筑，其中3万1198座建筑被确定为遭到摧毁，1万6908座建筑严重受损，4万零762座建筑中度受损。这表明与2024年1月进行的上一次评估相比，受损建筑增加了近2万个。除了受损建筑的数量之外，这一最新数据估计加沙地带有12万1400个住房单位受到破坏影响。

呼吁停火

周四，联合国秘书长古特雷斯再次呼吁加沙停火。他在布鲁塞尔举行的欧洲理事会会议开幕式上表示:“当我们生活在一个混乱的世界中时，坚持原则非常重要，这些原则是明确的:《联合国宪章》、国际法、国家领土完整和国际人道主义法。”

在布鲁塞尔举行的记者招待会上，古特雷斯谴责了10月7日哈马斯发动的恐怖袭击， 但他同时警告说，“我们正在加沙目睹大量平民伤亡，这在我担任秘书长期间是前所未有的”。

他说：“这就是为什么我们认为乌克兰实现和平至关重要……这就是为什么出于同样的原因，我们需要在加沙实现停火。”饥饿与伤残

世界卫生组织总干事谭德塞周四在社交媒体发文表示，在经历了近六个月的战争之后，许多加沙的年轻人由于重伤躺在医院的病床上或是处于饥饿状态。

据媒体报道，以色列从周一开始对希法医院的军事袭击现已进入第四天。世卫组织表示，它最后一次能够到达该医疗设施是在3月11日，目的是运送燃料和药品。

谭德塞在推文中表示：“历史将根据这些孩子所承受的一切来评判我们所有人。停火！允许立即、不受限制和扩大的人道主义准入。”

周一，一份由联合国支持的粮食不安全分析报告警告称，110万忍饥挨饿的加沙人正面临灾难性局面，北部“从现在到5月的任何时候”都可能发生饥荒。

最新的世卫组织数据显示，自10月7日以来，加沙发生了410起袭击医疗保健设施事件。袭击造成数百人伤亡，近100个设施受损，100多辆救护车受到影响。

此外，在约旦河西岸，自10月7日以来，世卫组织记录了403起医疗设施遭受袭击事件。

战争武器

与此同时，联合国负责援助巴勒斯坦难民机构负责人拉扎里尼再次呼吁向加沙提供“大量”人道主义援助。

他谴责北部出现的“人为饥荒”，坚持认为“简单的应对措施”是开放“所有通往加沙的陆路口岸”。他说:“向加沙大量运送食物很容易，扭转饥荒的趋势也很容易。我认为，这种情况在我们眼皮底下人为地展现，是我们人类集体的污点。”

儿童危在旦夕

负责监测缔约国遵守《儿童权利公约》的联合国儿童权利委员会周四发表声明，呼吁立即停止在加沙的战争，以免儿童死于迫在眉睫的饥荒

联合国儿童基金会及其合作伙伴进行的一项营养筛查显示，加沙北部两岁以下儿童中有三分之一患有急性营养不良，比1月份的15.6%大幅上升。

声明指出，封锁和限制人道主义援助等蓄意行动似乎意在从肉体上摧毁巴勒斯坦儿童，在这方面，该委员会提请人们注意国际法院在2024年1月26日做出的临时裁决，该裁决认为南非根据《灭绝种族罪公约》提出的一些权利主张是“合理的”。

声明指出，自1月26日国际法院发布命令以来，截至3月19日，加沙每天平均有108名巴勒斯坦人被杀，178人受伤，其中包括儿童。对拉法迫在眉睫的入侵将把脆弱的局势推向崩溃边缘，使60万儿童的生命面临直接风险。