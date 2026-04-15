托卡耶夫听取阿斯塔纳国际金融中心工作汇报 累计吸引投资达215亿美元

别科图尔沃夫介绍，自成立以来，阿斯塔纳国际金融中心累计吸引投资已达215亿美元，其中仅自2025年以来就吸引72亿美元。当前中心管理资产总规模达到54亿美元。

在财政贡献方面，截至2026年1月1日，AIFC参与机构累计向国家预算缴纳税款2843亿坚戈，其中2025年一年贡献1359亿坚戈。官方表示，税收增长主要得益于入驻企业数量持续增加以及经营活动更加活跃。自2025年以来，已有1800多家新公司完成注册，中心注册参与机构总数已超过5400家。

别科图尔沃夫还介绍，阿斯塔纳国际交易所（AIX）成立以来，债务和股权融资总规模增长至124亿美元。2023年至2025年间，交易额累计达到40亿美元。

此外，自去年以来，AIFC法院及国际仲裁中心已审理案件1600余起，累计受理案件总数超过4900起，显示其国际商事争端解决平台作用持续增强。

为完善专业金融生态体系，AIFC已启动航空金融枢纽（Aviation Finance Hub），重点推动飞机融资与租赁业务发展，并提升相关专业服务能力。

同时，该中心还推出面向地质勘探早期项目的专项融资平台，以吸引更多资本进入矿产资源勘探领域。

在新经济领域，AIFC正通过设立风险投资基金、创业孵化平台及众筹平台，推动区域创意产业生态建设。

托卡耶夫在会谈中就金融中心下一阶段发展提出多项任务，强调应进一步提升AIFC国际影响力，持续完善监管环境，为吸引资本进入哈萨克斯坦创造更加有利条件，并推动金融中心成熟经验在全国金融市场更广泛推广。

【编译：达娜】