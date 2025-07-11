国际象棋女子世界杯：哈萨克斯坦14岁棋手击败38岁国际特级大师晋级16强

在第二轮比赛中，这位哈萨克斯坦女子全国冠军以1.5比0.5击败东道主、经验丰富的38岁国际特级大师尼诺·巴齐亚什维利（等级分2450）。卡利亚赫梅特在首局中执白弈和，而在第二局中执黑用57步成功取胜，淘汰了这位格鲁吉亚老将。

卡利亚赫梅特将于9月年满15岁。她的职业生涯起步极早——在9岁时便已夺得世界同龄组别冠军，并屡次在国内外赛事中获得佳绩。2022年，她被授予国际棋联女子大师称号，并于今年初赢得哈萨克斯坦成人组全国冠军。

此前在首轮比赛中，她同样以1.5比0.5的比分战胜来自阿塞拜疆的国际大师哈尼姆·巴拉贾耶娃（等级分2358）。

根据赛程安排，卡利亚赫梅特将在1/16决赛中迎战波兰棋手、前俄罗斯籍国际特级大师阿丽娜·卡什林斯卡娅（2459）或乌兹别克斯坦棋手乌米达·奥莫诺娃（2211）中的胜者。两人在第二轮对局中均以和棋收场，目前总比分为1:1。

本届女子国际象棋世界杯采用淘汰制，共有107名女棋手参赛，比赛将持续至7月29日。每轮比赛设有两场标准时限对局，若平分则进入快棋、超快棋直至分出胜负。前三名将获得晋级女子候选人锦标赛的资格，若前两名为已获资格的选手，则资格将顺延至第4和第5名。

赛事总奖金为69.125万美元，其中冠军将获得5万美元，首轮出局者也可获得3750美元奖金。

【编译：达娜】