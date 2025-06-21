国际原子能机构：伊朗布什尔核电站若遭袭恐引发严重后果

据国际原子能机构20日发表的声明，格罗西当天在联合国安理会中东局势紧急公开会上作视频发言时说，布什尔核电站是一座正在运行的核电站，有数千公斤核材料。过去几个小时，多个中东地区国家直接向他表达了对布什尔核电站可能遇袭的担忧。

格罗西指出，如果布什尔核电站遭到直接攻击，可能会导致“非常大量”的放射性物质释放到环境中。“同样，如果攻击造成核电站仅有的两条供电线路瘫痪，那么可能会导致反应堆堆芯熔化，从而向外释放大量放射性物质。”

格罗西说，在最坏情况下，这两种情形都需要采取疏散、为居民提供庇护场所、服用碘片等防护措施，其影响范围从数公里一直到数百公里。辐射监测将覆盖数百公里范围，同时可能需要采取食品方面的限制措施。

布什尔核电站是伊朗唯一的核电站，位于伊朗南部布什尔省，与科威特隔海相望，距离大约300公里。

格罗西还说，任何针对伊朗首都德黑兰核研究反应堆的行动，同样可能对德黑兰大片市区及居民造成严重后果。

自13日凌晨以来，以色列对伊朗多地发动大规模空袭，轰炸伊朗核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。作为报复，伊朗向以色列境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击。