国际原子能机构通过决议谴责　伊朗宣布启用新型离心机

IAEA星期四（11月21日）经过数小时激烈交锋后通过一项决议，指责伊朗与该机构合作不力，这是它自6月以来第二次通过谴责伊朗动议。

这项动议由英国、法国、德国和美国提出，要求伊朗履行其法律义务，就铀痕量（uranium traces）作解释，并指出伊朗让检查人员采集样本是“必要和紧迫的”。中国、俄罗斯和布基纳法索投了反对票，但决议最终以19票赞成、12票弃权和委内瑞拉未参加获得通过。

德黑兰称此举是出于政治动机，并指这次表决的支持率很低。它周五就此回应时宣布增加其核计划中的离心机数量。

据伊朗外交部的声明，伊朗原子能组织领导人伊斯拉米下令大力集中“新的、先进的”离心机。声明称，这符合伊朗的和平核计划，伊朗“仍然准备在国际法律原则和标准的基础上与有关各方进行建设性接触”。

决议要求核查人员2025年春季发布有关伊朗核活动的综合报告，向伊朗施压，迫使它就其核活动的新限制进行谈判。伊朗周三首次承诺停止生产更多高浓缩核燃料，现在紧张关系却加剧。

国际原子能机构总干事格罗西周三在记者会上说：“这是他们第一次说‘好吧，我们停下来’。”检查人员证实，伊朗已采取必要措施停止生产高浓缩核燃料。IAEA原本期待这能化解持续数年的僵局。