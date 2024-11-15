国际原子能机构总干事格罗西到访伊朗

格罗西13日晚抵达伊朗，14日与阿拉格齐、伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米举行会谈。

阿拉格齐在社交媒体上说，与格罗西的对话“重要且坦率”。伊朗作为《不扩散核武器条约》的一员，将继续与国际原子能机构的全面合作，“分歧可通过合作与对话解决”。阿拉格齐表示，伊朗从未离开过“和平核计划”的谈判桌，“‘球’在欧盟以及英国、德国和法国的手中”。伊朗将基于国家利益和不可剥夺的权利进行谈判，但不会在“压力和恐吓”下谈判。

Фото: @araghchi

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿拉格齐与格罗西确认了双方未来一年的合作路径。对于解除制裁的前景，阿拉格齐说，目前除了谈判外，没有其他更合理的解决方案。他指出，对抗对任何一方都没有好处，伊朗愿意合作，也希望其他各方作出明智决策。

据路透社报道，欧洲大国正敦促国际原子能机构在下周举行的理事会会议上提出新决议，以向伊朗施压，迫使其重回谈判桌。

2018年美国宣布退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2021年4月起，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题。2022年8月初，欧盟向谈判参与方提交了一份关于恢复履行伊核协议的“最终文本”，伊朗和美国随后针对这一文本互相交换书面意见，但谈判自2022年9月起未取得明显进展。

今年7月底，伊朗总统佩泽希齐扬上任并开始推进解决伊核问题。他曾表示，伊朗并不寻求发展核武器，仍致力于维持伊核协议框架。