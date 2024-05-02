哈国自由控股公司推出反向自动售货机 助力环保倡议

（哈萨克国际通讯社讯）由哈萨克斯坦“自由控股”公司（Freedom Holding Corp.）投资设置的“自由反向自动售货机（Freedom Fandomat）”在阿拉木图正式投入使用。

“自由控股”公司首席执行官提穆尔·图洛夫通过个人Instagram账号宣布了这一消息。

- 根据哈萨克斯坦总统的倡议，我们的国家正在开展主题为“清洁哈萨克斯坦”的全国性环保项目。这不是一个一次性的、临时性的活动，而是旨在美化城市、净化城市、促进环境保护、形成生态文化的重大举措。我们明白，如果不创造必要的基础设施和条件，生态文化的形成是无法想象的。正因如此，我们决定将“自由反向自动售货机（Freedom Fandomat）”项目投入使用。- 提穆尔·图洛夫说。

自由反向自动售货机Freedom Fandomat，是一种允许人们插入用过的或空的塑料瓶或铝罐以换取奖励的机器。放入可回收物品后，使用瓶子或罐子上的通用产品代码，一起会根据重量、材料和品牌对其进行压实、分类和分析。一旦该物品被扫描并获得认可，就会被粉碎并分类到分类材料的适当存储空间中。处理完物品后，机器会向人们提供奖励，例如现金或优惠券。

- 长期的经验告诉我们，无论口号和理念多么美好，如果没有配套的奖励机制，一切都是空谈，不会产生多少实际的成果。因此，只要是向Freedom Fandomat投入可回收物品的人，都可以收到打入其Freedom Bank银行账户的资金奖励。- “自由控股”公司首席执行官说。

“自由控股”公司首席执行官表示，Freedom Fandomat不仅仅是一种单独垃圾收集的方法，而且是一个更广泛的项目。其目的是创造生态文化和习惯，减少浪费，转向负责任的消费。

据悉，首台设备已于5月1日起在阿拉木图市区投入技术测试使用。“自由控股”计划在近期内将超过100台同型号设备布置在阿拉木图和阿斯塔纳市区内的人流集中区域。