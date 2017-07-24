印度甲型H1N1流感疫情已致约600人死亡

哈通社/阿斯塔纳/7月24日 -- 据新华社消息，甲型H1N1流感疫情今年在印度卷土重来。据《印度时报》24日报道，截至目前，今年印度全国共报告将近1.25万例甲型H1N1流感病例，约600人死亡。

该国疫情最严重的是马哈拉施特拉邦，共284人死亡；其次是古吉拉特邦，75人死亡。喀拉拉邦和拉贾斯坦邦也分别有63人和59人死亡。此外官方数据显示，截至7月9日，首都新德里确诊241人感染甲型H1N1流感病毒，其中4人死亡。

据印卫生部门官员介绍，印政府已成立应急小组前往马哈拉施特拉邦调查。当地临床医生怀疑，甲型H1N1流感病毒可能已经变异。这种病毒最初通过猪传播，现在则由人向人传播。

甲型H1N1流感病毒通常在冬季或雨季后开始传播。马哈拉施特拉邦当地医生对今年疫情提前暴发感到担忧，他们希望国家疾病控制中心尽快查明原因，及时采取应急措施。他们表示，人们在患病后没有及时去医院治疗是死亡人数上升的主要原因，如果症状出现后能及时就医服药，可挽救许多生命。

根据官方公布的数据，印度2015年共报告约4.2万例甲型H1N1流感病例，其中近3000人死亡；2016年共报告1786例病例，其中265人死亡。

甲型H1N1流感是一种急性、传染性呼吸器官疾病，其特征为突发、咳嗽、呼吸困难、发热等。这种流感病毒传染性很高，秋冬季属高发期，也可全年传播。