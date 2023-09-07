日本成功发射搭载登月舱的H2A火箭

哈通社/阿斯塔纳/9月7日--据日本共同社报道，三菱重工业公司7日早晨8点42分在鹿儿岛县的种子岛宇宙中心，将H2A火箭47号机发射升空。

该火箭搭载日本首个力争在月面着陆的实证机«SLIM»和X射线观测卫星«XRISM»。到上午9点半前后，“SLIM”和“XRISM”朝着轨道实现了分离，发射取得成功。

今年3月H3新型火箭1号机发射失败后，日本中断了国产大型火箭的发射，此次是半年来的首次发射。H2A火箭发射成功是2005年的7号机以来连续41次。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）开发的“SLIM”是为了对月球表面精确着陆技术进行实际验证。预计明年1至2月前后挑战月面着陆。若成功，日本将成为继前苏联、美国、中国、印度之后世界上第五个实现的国家。

届时将通过拍摄的图像来识别月球赤道附近的环形山，与着陆地点信息进行对照，从而将误差控制在100米以内。由于在重力较大的天体难以进行无人机着陆，原先的精度仅为几公里至十几公里。

观测卫星“XRISM”是由JAXA和美国国家航空航天局（NASA）等合作开发，能通过捕捉天体及高温气体释放的X射线来探索银河和星体结构。将用约3个月时间进行功能调整等，之后开始观测。

H2A火箭47号机的发射原定于今年5月前后实施，但因与H3通用的设备可能会出问题，为采取对策而推迟了发射。8月28日的发射由于上空刮强风，在预定时间的约30分钟前被取消。