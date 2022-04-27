中国发现一例人感染H3N8禽流感病例 系全球首例

哈通社/北京/4月27日 -- 据中国国家卫生健康委消息，位于中国中部地区的河南省发现一例人感染H3N8禽流感病例。

据了解，H3N8病毒过去只在马、狗、海豹和禽类上被检出，而此次是在中国境内发现的首起人感染禽流感的病例，也是全球首例。

根据中国国家卫生健康委通报的消息显示，患者为一名4岁男童，居住在河南省驻马店市。患儿发病前，其家中曾饲养鸡和乌鸡，家周边有野鸭活动。

患者4月5日出现发热等症状，10日因病情加重收入当地医疗机构救治。24日，中国疾控中心对河南省送来的患者标本开展检测，结果为H3N8禽流感病毒阳性。

目前医疗机构正在对与患儿有密切接触的人员开展医学观察和采样检测。上述密切接触者截至目前尚未发现有异常情况。

中方专家初步评估认为，此次H3N8禽流感病毒为禽源性，属于一次偶发的禽到人的跨种属传播，发生大规模传播流行的风险低。

H3N8 流感病毒株存在于马、狗、家禽和海豹中，迄今全球尚无人际间感染的病例报道。 中国专家建议人们不要直接接触病禽、死禽和活禽，保持良好的食品卫生，食品加工过程中要做到生熟分开。

【编译：木合塔尔·木拉提】