科学家就H7N9禽流感流行发出警告

哈通社阿斯塔纳3月12日电,据BBC报道,由香港大学科学家管轶教授领导的一个国际科学小组在《自然》杂志上发表研究报告说，在中国出现的H7N9禽流感病毒有可能造成严重的人类感染。

根据世界卫生组织的报告，H7N9禽流感病毒在2013年3月开始出现人类感染病例，随后在中国大陆、台湾、香港、马来西亚和加拿大至少造成571人感染，212人死亡。 在2013年初的感染高峰过后，H7N9似乎沉寂了下去，这在很大程度上应该归因于中国当局采取了关闭活禽市场以及发出不得直接接触活禽的警告措施。 但是，从去年年底到今年年初，感染人数再次上升。 科学家们因此对病毒再次出现的原因，病毒可能发展的趋势，以及病毒可能对公共卫生造成的危害进行了更多的探索。 变异频繁 管轶教授领导的科学小组在研究中观察了H7N9禽流感病毒在中国5个省15个城市的演化和传播的过程。 他们在收集大量病毒样品后发现，H7N9病毒变异频繁，获得了可能导致疾病流行的基因改变。 这些科学家说，他们在禽类身上发现了大量的新的病毒基因变种，并且已经扩散到全国各地，造成扩散的原因可能同禽类交易活动有关。 有病毒科学家表示，这项研究结果是令人感兴趣的，但是并不一定表明H7N9禽流感病毒发生了更有可能引起人类疾病流行的变异。