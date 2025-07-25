哈萨克斯坦资产管理公司拍卖被扣押珠宝 成交价高出起拍价近20%

此次拍卖在E-Qazyna平台上以增价方式进行，共有56件珠宝首饰参与竞拍，其中18件成功成交，价格普遍高于起拍价。

据介绍，成交珠宝包括Roberto Coin和FOPE等知名高端品牌手链，以及镶嵌钻石、祖母绿、珍珠的戒指和带有民族图案的特色饰品。

- 本次成交珠宝的起拍总价为1478.9万坚戈，最终成交总额为1692.5万坚戈，反映出参拍者热情较高，部分拍品价格涨幅显著，最高增幅达起拍价的87%，平均涨幅接近20%。 - 该公司在通报中指出。

具体拍品中，一条FOPE手链以357万坚戈成交，比起拍价高出61万9600坚戈；一条带吊坠的项链也以高出起拍价近40万坚戈的价格售出；一枚Picchiotti品牌戒指则高出起拍价12.87万坚戈成交。

其余未成交的38件首饰将择期重新拍卖。

此前，“被追回非法转移资产管理公司”还曾挂牌出售全球限量30枚的Ulysse Nardin腕表，其起拍价超1.5亿坚戈。

据哈萨克斯坦财政部通报，自2023年7月起，国家特别基金已接收价值4333亿坚戈的非法所得资产，“被追回非法转移资产管理公司”也已实现资产处置总额达340亿坚戈。

此外，该公司还向哈萨克斯坦国家博物馆移交了一批具有历史价值的文物，包括戒指、硬币、指环等独特藏品。

【编译：达娜】