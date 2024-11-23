哈萨克斯坦电影《还子》在洛杉矶电影节斩获殊荣

亚洲世界电影节旨在呈现亚洲地区的优秀影片，以提升其国际知名度，并促进好莱坞与亚洲电影工业之间的联系。此次电影节吸引了来自50多个国家的电影参与，从土耳其到日本，从俄罗斯到印度，涵盖整个亚洲地区。

由阿斯卡特·库钦希列科夫执导的《还子》凭借其深厚的文化内涵和生动展现哈萨克传统的主题吸引了国际观众。影片讲述了哈萨克斯坦传统中长孙由祖父母抚养的文化现象。该影片于2022年在圣塞巴斯蒂安国际电影节首次亮相。

自上映以来，《还子》荣获多项重要奖项，包括哈萨克斯坦最佳导演“处女作影评人选择”奖、亚太电影大奖（Asia Pacific Screen Awards，APSA）“最佳青年电影”奖、第20届喀山国际电影节“最佳长篇故事片摄影”奖等。

值得一提的是，根据此前的报道，影片将参与角逐奥斯卡最佳国际影片奖，投票和入围名单公布将于2024年12月至2025年2月分阶段进行，最终获奖者将在2025年3月揭晓。

【编译：达娜】