“Halyk”慈善基金和中石油拨款40亿坚戈抗击冠状病毒大流行

哈通社/努尔苏丹/12月22日--在国际合作的框架内，“Halyk”慈善基金和中国石油天然气集团有限公司将拨款40亿坚戈用于抗击COVID-19。基金董事会决定将这些资金用于购买医疗设备和医疗产品。

这些资金将用于购买MRI扫描仪、计算机断层扫描仪、X射线机，超声和内窥镜诊断设备，以及用于诊断、治疗冠状病毒感染和随后用于康复治疗的呼吸机。这批援助物资将提供给阿克托别州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州以及努尔苏丹市和阿拉木图市。

“Halyk”慈善基金董事会主席迪娜拉·库里巴耶娃说：“冠状大流行不仅是紧急医疗事件，而且还是对国际社会的真正挑战。团结一致的重要性比以往任何时候都更加明显。我们感谢我们的合作伙伴中国石油天然气集团有限公司在抗击冠状病毒感染方面提供的支持，并相信这将对我们国家和我们的同胞有很大的帮助。”

中国石油天然气集团有限公司代表表示：“病毒不分国界和国籍，因此与冠状病毒大流行的斗争与全球伙伴关系密不可分。我们将竭尽全力遏制冠状病毒在世界范围内的蔓延。我们感谢我们的合作伙伴‘Halyk’慈善基金大规模组织这种合作。”

自2020年3月以来，“Halyk”慈善基金一直积极支持政府在抗击COVID-19方面所采取的措施。早前，该基金拨款超过65亿坚戈，用于向医务工作者支付现金，为医疗机构购买必要的设备和药品，以及帮助多子女和低收入家庭。

【编译：阿拉依】



