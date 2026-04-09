投资环境持续向好：25年法律稳定保障增强投资者信心

会上，哈萨克斯坦第一副总理罗曼·斯卡利亚尔表示，当前我国经济保持稳定发展态势，并展现出良好的增长潜力。

数据显示，2025年哈萨克斯坦国内生产总值增长6.5%，明显高于全球平均水平。同期，外国直接投资增长14.4%，达到205亿美元；固定资产投资增长13%，创下22.7万亿坚戈的历史新高。

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据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会数据，去年哈萨克斯坦吸引近190亿美元绿地投资，占中亚地区此类投资总额的约89%。

仅去年一年，我国就落地实施了330个项目，总投资额超过100亿美元，其中包括KIA Qazaqstan和Astana Motors汽车制造厂、EkibastuzFerroAlloys硅铁生产项目以及Altai-May油料作物加工项目等。

斯卡利亚尔指出，政府已更新《2030年前投资政策构想》，并正在推进更加主动的投资政策，其中“巴伊铁列克”国有控股公司被赋予重要角色，已转型为国家投资控股平台，同时设立了投资委员会（Investment Board）。当前政策重点之一是强化投资者在各阶段的权利保护，以增强对国家的信任。

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他表示，哈萨克斯坦正在不断完善投资者权益保护体系。对于投资额超过6000万美元的项目，将签署投资协议，确保法律稳定性最长达25年。目前此类协议已达53项。

马吉利斯（议会下院）副议长达尼娅·叶斯帕耶娃在发言中指出，应进一步发挥检察机关在投资者保护中的重要作用，并强调预防性措施的重要性。

工业和基础设施发展部部长哈纳特·沙尔拉帕耶夫表示，我国投资环境的改善与多项关键因素密切相关。他指出，为企业开展长期规划，规则的可预见性和稳定性至关重要。通过持续完善法律体系稳定性，将为吸引投资提供强劲动力。同时，加强司法独立性、提升法官专业能力并统一司法实践，将显著增强投资者对司法保护的信心。

会议期间，总检察院还宣布已正式推出投资保护“100%保障”机制，进一步强化对投资者权益的制度性保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】