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    16:41, 25 9月 2023 | GMT +6

    好莱坞罢工：美国编剧协会与美国电影电视制片人联盟达成临时协议

    Голливуд
    Фото: freepik.com

    哈萨克国际通讯社讯）据外媒综合报道，美国编剧工会当地时间24日宣布，经过数天的谈判，该协会已与代表电影公司进行谈判的美国电影电视制片人联盟（AMPTP）达成临时协议。

    美国广播公司（ABC）报道，代表着数千名好莱坞电影和电视编剧的美国编剧工会（WGA）在当地时间星期天（9月24日）晚间发给成员的电邮中宣布了这一消息。电邮强调，工会成员长达146天的“持久团结”和意义非凡的支持，“使这一切成为可能”。

    另据英国广播公司（BBC）报道，美国编剧工会日前与电影电视制片联盟（AMPTP）的谈判取得了突破性的进展，双方达成了一份为期三年的协议。不过，协议的具体细节仍有待敲定。

    目前，该协议条款尚未公布，且需要得到美国编剧协会11000余名会员的批准方可生效。美国编剧协会强调，在该协会明确宣布停止罢工前，所有会员仍将继续罢工，不会返回工作岗位。

    据悉，此次自5月初开始的罢工即将打破1988年美国编剧协会持续154天的最长罢工纪录。此外，代表约16万名演员的美国演员工会（SAG-AFTRA）自7月中旬以来也一直在罢工。

    标签:
    国际 美国
    小 穆
    编译
    小 穆
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