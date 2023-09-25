好莱坞罢工：美国编剧协会与美国电影电视制片人联盟达成临时协议

美国广播公司（ABC）报道，代表着数千名好莱坞电影和电视编剧的美国编剧工会（WGA）在当地时间星期天（9月24日）晚间发给成员的电邮中宣布了这一消息。电邮强调，工会成员长达146天的“持久团结”和意义非凡的支持，“使这一切成为可能”。

另据英国广播公司（BBC）报道，美国编剧工会日前与电影电视制片联盟（AMPTP）的谈判取得了突破性的进展，双方达成了一份为期三年的协议。不过，协议的具体细节仍有待敲定。

目前，该协议条款尚未公布，且需要得到美国编剧协会11000余名会员的批准方可生效。美国编剧协会强调，在该协会明确宣布停止罢工前，所有会员仍将继续罢工，不会返回工作岗位。

据悉，此次自5月初开始的罢工即将打破1988年美国编剧协会持续154天的最长罢工纪录。此外，代表约16万名演员的美国演员工会（SAG-AFTRA）自7月中旬以来也一直在罢工。