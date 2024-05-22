好莱坞女星就声音相似问题向OpenAI发律师函

据环球网消息，当地时间5月20日，好莱坞女星斯嘉丽·约翰逊公开发表声明，指出尽管她先前拒绝了为人工智能公司OpenAI提供声音的邀请，但最近发现OpenAI新发布的大模型GPT-4o中使用的Sky语音与她的声音高度相似。

约翰逊表示，她对此感到震惊、愤怒和难以置信，并已向OpenAI发送律师函，要求其详细解释Sky语音的确切创造过程。

在约翰逊的声明发布后不久，OpenAI作出回应，宣布为尊重斯嘉丽·约翰逊，决定暂停使用Sky语音。此举显示出OpenAI对此次争议的重视，并愿意采取积极措施以平息事态。

据悉，OpenAI于5月14日发布了最新多模态大模型GPT-4o，该模型支持文本、音频和图像的任意组合输入，并能生成文本、音频和图像的任意组合输出。在发布会上，OpenAI重点强调了GPT-4o的语音对话能力，并展示了五个不同的语音，其中包括被指与斯嘉丽·约翰逊声音相似的Sky语音。

此次事件引发了关于人工智能技术与个人隐私及版权保护的广泛讨论。随着人工智能技术的飞速发展，如何确保个人隐私不被侵犯，以及如何合理合法地使用人类的声音、图像等素材，成为了亟待解决的问题。

目前，斯嘉丽·约翰逊已正式委托法律顾问处理此事，而OpenAI也已采取暂停使用Sky语音的措施。双方后续将如何协商解决此次争议，仍有待进一步观察。