09:16, 29 四月 2024 | GMT +6
“团结奔跑”半程马拉松：近万名健身爱好者参与 传承民族价值
（哈萨克国际通讯社讯）由哈萨克斯坦民族和睦大会、文化和信息部、旅游和体育部、阿斯塔纳铁人三项联合会以及阿斯塔纳市政府共同主办的“团结奔跑”半程马拉松赛在哈萨克斯坦15个地区鸣枪开跑，近万名热爱健康生活的人士积极参与其中。
本次活动旨在弘扬民族价值观、促进社会和谐，倡导健康生活方式。哈萨克斯坦议会议员、民族和睦大会成员、国家机关代表、各民族文化协会、青年和志愿者组织、体育联合会、跑步俱乐部成员，以及首都市民和游客纷纷踏上起跑线，共同感受奔跑的激情。
“团结奔跑”半程马拉松赛同时在全国15个地区拉开帷幕，吸引了近万名健康生活爱好者的参与。参赛者可根据个人能力选择21公里、10公里和5公里不同难度的半程马拉松路线，而最小的选手们则在1公里的赛道上挑战自我。
所有完赛者将荣获一枚珍贵的纪念奖牌，而优胜者更有机会获得丰厚的奖品。比赛期间，主办方严密安排了安全保障措施，并特邀专业裁判团队进行评判。
文化和信息部表示，“团结奔跑”半程马拉松将成为每年一度的盛事，并逐步覆盖全国各地，为推动全民健身事业注入新动力。
【编译：阿遥】