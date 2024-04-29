“团结奔跑”半程马拉松：近万名健身爱好者参与 传承民族价值

本次活动旨在弘扬民族价值观、促进社会和谐，倡导健康生活方式。哈萨克斯坦议会议员、民族和睦大会成员、国家机关代表、各民族文化协会、青年和志愿者组织、体育联合会、跑步俱乐部成员，以及首都市民和游客纷纷踏上起跑线，共同感受奔跑的激情。

Фото: Астана спорт басқармасы

“团结奔跑”半程马拉松赛同时在全国15个地区拉开帷幕，吸引了近万名健康生活爱好者的参与。参赛者可根据个人能力选择21公里、10公里和5公里不同难度的半程马拉松路线，而最小的选手们则在1公里的赛道上挑战自我。

所有完赛者将荣获一枚珍贵的纪念奖牌，而优胜者更有机会获得丰厚的奖品。比赛期间，主办方严密安排了安全保障措施，并特邀专业裁判团队进行评判。

Фото: Астана спорт басқармасы

文化和信息部表示，“团结奔跑”半程马拉松将成为每年一度的盛事，并逐步覆盖全国各地，为推动全民健身事业注入新动力。

【编译：阿遥】