美众议院投票罢免共和党籍众议长麦卡锡

众议院当天以216票赞成、210票反对通过了该项决议，有8名共和党议员与民主党议员一同投了赞成票。

来自北卡罗来纳州的共和党籍联邦众议员帕特里克·麦克亨利在决议通过后立即被任命为众议院临时议长。白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔在一份声明中说，鉴于美国面临的紧迫挑战，美国总统拜登希望众议院能迅速选出一位新议长。

美国前总统特朗普对共和党内部的混乱局势表示失望。他在自己创建的社交平台“真实社交”上说：“为什么共和党人总是在内部争斗，为什么他们不打击正在摧毁我们国家的激进左翼民主党人？”

众议院少数党领袖、民主党籍众议员哈基姆·杰弗里斯当天发表声明说，在共和党占多数的情况下，众议院的重组加强了右翼极端分子权力，让众议院向他们的苛刻要求低头，并强加了一种僵化的党派意识形态。他呼吁共和党人结束众议院共和党“内斗”。

过去一段时间，美国国会民主、共和两党围绕新财年联邦政府拨款问题持续争斗，凸显出两党在削减联邦开支、向乌克兰提供更多援助以及加强边境管控等议题上的显著分歧，也促使共和党“内斗”持续升级。麦卡锡未能在众议院获得共和党保守派支持通过拨款法案，他在最后时刻推出了不附加保守派诉求的“干净”短期拨款法案，转而依靠民主党人支持通过了法案，避免了联邦政府“停摆”，也激化了与共和党保守派的矛盾。

2日晚，来自佛罗里达州的共和党籍联邦众议员马特·盖茨在众议院提出撤换动议，指责麦卡锡违背年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件。

今年1月，历经5天共计15轮表决，麦卡锡才与党内极端保守派达成妥协，得以当选议长。妥协内容之一，就是麦卡锡同意把“撤换动议”的门槛降至由一名众议员提出即可，而非先前规定的需要获得一党中多数议员支持。