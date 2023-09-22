世界和传统宗教领袖大会秘书处会议外媒记者登记工作启动

外交部消息称，根据计划，世界和传统宗教领袖大会秘书处第二十一次会议将于2023年10月11日上午09：00时（阿斯塔纳时间）在首都阿斯塔纳的地标性建筑——和平和谐宫举行。

此次会议将就第八届世界和传统宗教领袖大会成果交换意见，并讨论《2023年世界和传统宗教领袖大会发展构想》。

消息称，预计将有来自阿塞拜疆、中国、埃及、印度、伊朗、以色列、日本、蒙古、巴基斯坦、塔吉克斯坦等国家的伊斯兰教、基督教、佛教、犹太教、印度教、道教、神道教等世界和传统宗教的领袖人物出席世界和传统宗教领袖大会秘书处第二十一次会议。

外交部通报中称，有意参与相关会议的外国媒体记者，需要在2023年9月29日之前，将相关信息发送至电子邮箱：[email protected] 来完成认证。个人信息申报表格范例可点击该链接完成下载：https://www.gov.kz/uploads/2022/10/21/9d09147030bab5733f8176c12a6721d0_original.106117.docx 。

【编译：木合塔尔·木拉提】