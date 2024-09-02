欧盟和爱沙尼亚大使向副外长递交国书副本

会见中，欧盟和爱沙尼亚新任驻哈大使向库安特洛夫递交了国书副本。

哈萨克斯坦副外长在会谈中指出，在扩大战略合作伙伴关系协议框架下，哈萨克斯坦和欧盟之间的合作关系得到了高速发展。他同时还强调，稳定的高层政治对话有效推动了双边经济合作和投资增长。

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会谈中，双方就交通物流、能源、原料生产和利用领域相互合作问题进行了讨论。

欧洲外交官高度评价了哈萨克斯坦在区域中发挥的重要作用，并表示将尽一切努力为战略合作关系的发展做出积极贡献。

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此外，库安特洛夫祝贺爱沙尼亚大使履新，并指出了两国之间的政治、经济和人文领域的有效发展。

会谈中，双方就两国在联合国、欧安组织和其他国际组织框架下的相互协作问题进行了讨论。

最后，哈萨克斯坦副外长祝愿新任大使工作顺利。

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数据显示，2023年，哈萨克斯坦和欧盟之间的贸易量达到了414亿美元（出口——310亿美元，进口——104亿美元）。2024年1-7月，双边贸易额达279亿美元，较去年同期增至19.2%。其中，出口额增长23.8%，达216亿美元；进口额增长5.8%，达63亿美元。

2005年以来，欧盟对哈投资总额达1800亿美元。

哈萨克斯坦和爱沙尼亚之间的贸易额2023年达到了1.575 亿美元，较2022年增长29%。2024年1-7月，两国贸易额达4230 万美元（出口——2440万美元，进口——1870万美元），较去年同期减少56.4%。

【编译：小穆】