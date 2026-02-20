托卡耶夫总统提议设立“特朗普和平奖”引发热议

鲁帕尔在其发布的视频推文中展示了国家元首的一项提议，即建议设立以美国总统唐纳德·特朗普命名的特别奖项。该发言片段在社交媒体X平台上迅速传播，引发了海外用户及主流媒体的广泛热议。

Kazakstan leader: "I'd like to propose to establish a special President Trump award ... " pic.twitter.com/sCU0P4Kees — Aaron Rupar (@atrupar) February 19, 2026

阿隆·鲁帕尔是美国极具影响力的独立政治分析师，其评论和观察经常被美国主流媒体引用，在政治分析领域具有很高的权威性。

鲁帕尔对托卡耶夫总统相关表态的密切关注，将哈萨克斯坦的这一外交倡议推向了更为广阔的国际舆论视野，使其在官方外交渠道之外产生了额外的社会反响。

据此前报道，当地时间2月19日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在华盛顿举行的和平委员会首次会议上发表讲话。

【编译：阿遥】