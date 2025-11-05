金融市场监管和发展署：欺诈性贷款可无需法院裁决注销

在马吉利斯（议会下院）全体会议上回答议员提问时，阿布勒哈斯莫娃指出，这类债务的注销程序包括庭外和司法两种途径。

—如果贷款是在未经客户同意的情况下发放，并且未经过生物特征验证，则可通过庭外程序注销。在这种情况下，公民需要向刑事检控机关提交申请。有关部门将出具裁定，确认该贷款属于欺诈性发放。基于这一文件，银行即可注销债务。-她解释说。

据其介绍，过去两年中，银行机构已根据公民的申请，通过庭外程序为 1,400 名借款人注销了 1,500 笔贷款，总额达 19 亿坚戈。这些数据仅涉及庭外方式的债务注销。

—例如，我们经常遇到客户通过生物特征验证的情况，但也存在伪造生物特征信息的案例。在此类情形下，需通过法院确认欺诈事实。为此，我们显著扩大了司法程序中债务注销的适用范围。如果贷款完全是在未经客户同意的情况下发放的，则应当在无须法院审理的情况下予以注销。针对这一问题，我们已制定相关规范，并与内务部共同确定了执行程序。-阿布勒哈斯莫娃补充道。

据此前报道，阿布勒哈斯莫娃在马吉利斯全体会议上透露，《银行与银行活动法》及相关配套修正案草案已提交审议。该法案旨在落实2024—2025年国情咨文精神，核心目标是通过引入“基础牌照”与“通用牌照”双轨制，降低中小银行准入门槛、激发市场活力，同时筑牢系统性金融稳定防线。

【编译：阿遥】