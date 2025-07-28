黑山共和国开设阿拜中心 纪念阿拜·库南巴耶夫诞辰180周年

阿拜中心的开幕由哈萨克斯坦共和国驻黑山总领事馆组织。活动得到哈萨克斯坦文化和信息部、国家学术图书馆、联合国教科文组织支持的国际文化融合中心以及“文化融合中心”公共协会的协助。

Фото: ҚР Сыртқы істер министрлігі

开幕仪式吸引了众多嘉宾，包括黑山总理负责教育、科学及宗教事务的副手布迪米尔·阿列克西奇，波德戈里察市副市长鲍里斯·斯帕列维奇，以及政府机构、外交使团、社会、文化、科学界代表和媒体人士。黑山高级别官员的参与凸显了此次活动对双边合作的重要性。

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展览展示了专为此次活动从哈萨克斯坦带来的资料，包括阿拜多种语言版本的文学作品、关于其生平和遗产的音频与视频资料、哈萨克文化艺术元素，以及哈萨克斯坦著名地标和自然景观的照片。特别引人注目的是象征阿拜音乐、哲学与诗歌遗产的三弦东布拉。

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阿拜中心的开幕在当地民众、外交使团、政府与社会人士以及哈萨克侨民中引发热烈反响。该中心将成为推动哈萨克文化海外传播、加强哈萨克斯坦与黑山人道主义联系的重要平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】