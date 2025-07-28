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    09:10, 28 七月份 2025 | GMT +5

    黑山共和国开设阿拜中心 纪念阿拜·库南巴耶夫诞辰180周年

    哈萨克国际通讯社讯）2025年7月24日，黑山共和国国家图书馆隆重举行阿拜中心开幕仪式，以纪念哈萨克斯坦伟大诗人、思想家和启蒙者阿拜·库南巴耶夫诞辰180周年。该中心成为哈萨克斯坦与黑山文化合作的象征，同时为智力对话、教育和创意倡议提供了重要平台。

    Черногориядағы Абай орталығы ашылды
    Фото: ҚР Сыртқы істер министрлігі

    阿拜中心的开幕由哈萨克斯坦共和国驻黑山总领事馆组织。活动得到哈萨克斯坦文化和信息部、国家学术图书馆、联合国教科文组织支持的国际文化融合中心以及“文化融合中心”公共协会的协助。

    Черногориядағы Абай орталығы ашылды
    Фото: ҚР Сыртқы істер министрлігі

    开幕仪式吸引了众多嘉宾，包括黑山总理负责教育、科学及宗教事务的副手布迪米尔·阿列克西奇，波德戈里察市副市长鲍里斯·斯帕列维奇，以及政府机构、外交使团、社会、文化、科学界代表和媒体人士。黑山高级别官员的参与凸显了此次活动对双边合作的重要性。

    Черногориядағы Абай орталығы ашылды
    Фото: ҚР Сыртқы істер министрлігі

    展览展示了专为此次活动从哈萨克斯坦带来的资料，包括阿拜多种语言版本的文学作品、关于其生平和遗产的音频与视频资料、哈萨克文化艺术元素，以及哈萨克斯坦著名地标和自然景观的照片。特别引人注目的是象征阿拜音乐、哲学与诗歌遗产的三弦东布拉。

    Черногориядағы Абай орталығы ашылды
    Фото: ҚР Сыртқы істер министрлігі

    阿拜中心的开幕在当地民众、外交使团、政府与社会人士以及哈萨克侨民中引发热烈反响。该中心将成为推动哈萨克文化海外传播、加强哈萨克斯坦与黑山人道主义联系的重要平台。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 外交部 外交
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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