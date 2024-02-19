哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦或将增加边境过境点数量

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾，19日在与到访的乌兹别克斯坦外长巴赫季约尔·赛义多夫举行大范围会谈之后举行的新闻发布会上谈到了这一点。

-刚刚，同巴赫季约尔·赛义多先生本着传统友谊、相互支持、相互信任的精神，举行了小范围和大范围会谈。我们明确了合作的新方向，谈到了广泛的任务。其中，对今年举行的多边形式高级别互访和国家元首的会晤给予了高度关注。还讨论了进一步深化经济合作的前景，包括贸易、工业、交通物流等领域的合作问题。-他说。

外长表示，哈萨克斯坦是乌兹别克斯坦三大贸易伙伴之一。近年来，双边贸易额持续突破40亿美元。

-产业合作取得了重大进展。目前为止，已启动价值1.56亿美元的12个合作项目。此外，我们正在考虑实施价值10亿美元的21个新项目。当下的目标之一是，将双边贸易额增加到100亿美元。哈乌边境国际产业合作中心的设立就是为了这一目标。我们强调了举办区域间合作论坛的重要性。-穆拉特·努尔特列吾说道。

外长表示，双方就中亚地区居民关心的水能综合体问题交换了意见，并讨论了解决方案。

-此外，我们还讨论了其他联合项目的实施问题，并就从外交部角度对相关举措提供支持达成了一致。我们特别关注能够增加两国过境潜力的新铁路建设项目。在这方面，我们达成了采取具体措施，为乌兹别克斯坦运输商过境提供便利协议，哈方从共同利益的角度看待这些问题。乌兹别克斯坦方提出了为该国运输商提供过境便利的建议。其中包括增加过境点的数量、修建新的道路等，相关部委将在近期就以上问题展开详细讨论。-他说。

【编译：阿依波塔】