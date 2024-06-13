哈萨克斯坦和刚果将深化石油天然气领域的合作

会晤期间，KMG董事会主席向来宾介绍了公司的主要业务，特别是其在持续扩大资源基础、提高生产效率、发展炼油和油气化学等方面的情况。

哈森诺夫指出，为进一步吸引勘探和油气化学领域的外来投资，目前哈萨克斯坦正在实施一系列改革和新政策。

刚果代表在会谈中则指出，该国是非洲石油和天然气领域第三大国家（仅次于尼日利亚和安哥拉）。SNPC已与国际公司（道达尔能源公司、雪佛龙公司、埃尼公司等）建立了互利关系，并打算吸引新的投资，以最大限度地发挥其能源项目的潜力。

双方就石油和石油制品的销售、发展人力资源以及其他方向上的合作，以及石油天然气领域各方面合作的前景等，深入交换了意见。

双方就签署KMG与SNPC之间的合作协议事宜达成了共识。

Фото: kmg.kz

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值得一提的是，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6月10日会见到访的刚果共和国总统战略问题与国际谈判个人代表弗朗苏阿祖·若利。国家元首指出，今年是两国建交25周年，哈萨克斯坦愿意不断推进和深化与刚果之间的良好联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】