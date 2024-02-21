哈萨克斯坦和阿尔及利亚将继续加强合作

双方讨论了双边关系的发展问题，政治、经贸、文化和人道主义领域的合作前景，组织互访、扩大法律框架等问题。

与会人员对交通走廊的发展、农业和粮食安全领域的合作问题给予了高度关注。 哈方强调阿尔及利亚参与伊斯兰粮食安全组织工作的重要性，并邀请阿尔及利亚加入该组织。

副外长对阿尔及利亚进行的访问框架下，参加了哈萨克斯坦-阿尔及利亚第二轮政治磋商会议。

会议框架下，与会人员指出了哈萨克斯坦与阿尔及利亚关系在友好互利伙伴关系原则基础上发展的积极势头。

会议讨论了两国在政治、经贸、文化和人道主义合作方面的广泛问题。 其中，对建立和扩大贸易和投资、运输和物流、农业和粮食安全、青年和体育等领域合作问题给予了特别关注。

为了进一步加强双边合作，双方确认有意继续组织互访，并扩大两国合作的法律框架。

此外，与会人员就国际议程的热点问题交换了意见。

哈萨克斯坦祝贺阿尔及利亚当选2024-2026年联合国安理会非常任理事国。

与会人员就继续保持外交部之间的积极对话达成一致，并指出了定期举行磋商会议的必要性。

Фото: 外交部

【编译：阿依波塔】