波兰和俄罗斯就哈国石油输往德国问题达成一致

4月份，俄国家石油管道运输公司（Transneft）曾提醒哈萨克斯坦方面，称由于同波兰方面在6月5日前有可能无法就流量计的认证问题达成一致，通过俄罗斯“友谊”管道，向德国输送哈萨克斯坦石油的工作有可能被暂时停止。

据了解，与相关业务有关的波兰国有管道运营商 PERN 担心违反西方制裁。

不过，就在不久前，负责接收哈萨克斯坦石油的德国PCK Schwedt炼油厂，与俄国家石油管道运输公司达成协议，后者将承担流量计的维护费用。

此外，一家来自斯洛伐克的公司将负责在波兰的原油输送站点提供服务，这抵消了PERN遭受制裁的风险。

因此，哈萨克斯坦通过俄罗斯向德国出口石油的业务将继续顺利实施。

传统上，哈萨克斯坦的石油出口活动主要通过过境俄罗斯的里海管道联盟输油管，从位于黑海的新罗西斯克港口进行出口。

而哈国石油通过俄罗斯的“友谊”管道，从波兰过境出口德国的业务是在2023年的2月份启动的。哈萨克斯坦的石油通过该管道北支线运往德国，输送能力为每天200万桶。

哈萨克斯坦能源部此前表示，哈萨克斯坦和俄罗斯已就通过Transneft和友谊管道主系统从哈萨克斯坦向PCK Schwedt运送120万吨石油达成了协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】