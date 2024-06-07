丹麦、希腊、巴基斯坦、巴拿马和索马里当选安理会非常任理事国

据联合国新闻消息，有190个成员国参加了6月6日举行的投票。按照规定，在无记名投票中，当选国家在193个成员国组成的联合国大会需获得三分之二以上的多数票。

在非洲和亚太地区组别中，巴基斯坦获得了182票，索马里获得了179票，有五个国家投弃权票。

在拉丁美洲和加勒比海地区组别中，巴拿马获得了183票，阿根廷获得了一票，有六个国家投弃权票。

在西欧和其他国家组别中，丹麦获得了184票，希腊获得了182票，意大利和挪威各获得了一票，有两个国家投弃权票。

新成员将加入阿尔及利亚、圭亚那、韩国、塞拉利昂和斯洛文尼亚组成的非常任理事国行列，以上几个国家的任期已于今年1月1日开始。

与中国、法国、俄罗斯、英国和美国这五个安理会常任理事国不同的是，非常任理事国不具有否决权。

根据《联合国宪章》，由15个成员组成的安理会对维护国际和平与安全负有主要责任，所有联合国会员国都有义务遵守安理会的决定。

值得一提的是，哈萨克斯坦曾在2017-2018年当选为安全理事会的非常任理事国，成为中亚地区首个担任安理会理事国的国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】