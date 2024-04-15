托卡耶夫总统和帕希尼扬总理签署联合声明

此外，方位期间，两国还签署了以下文件：

1. 哈萨克斯坦共和国政府和亚美尼亚共和国政府关于移民合作的协议；

2. 哈萨克斯坦共和国政府和亚美尼亚共和国政府关于公民旅行和停留程序的协议；

3. 关于修订和补充哈萨克斯坦共和国政府和亚美尼亚共和国政府于2006年11月6日签署的国际公路运输协定的议定书；

4. 哈萨克斯坦共和国和亚美尼亚共和国民航当局之间谅解备忘录；

5. 哈萨克斯坦共和国曼格斯套州政府和亚美尼亚共和国阿尔马维尔州政府之间合作备忘录；

6. 哈萨克斯坦共和国奇姆肯特市和亚美尼亚共和国瓦纳佐尔市之间合作和建立友好城市关系的备忘录；

7. 哈萨克斯坦共和国旅游和体育部与亚美尼亚共和国教育、科学、文化和体育部2024-2026年合作规划；

8. 哈萨克斯坦共和国政府和亚美尼亚共和国政府2024-2025年经贸合作路线图；

9. 哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部与亚美尼亚共和国高科技产业部关于信息通信技术合作的谅解备忘录；

10. 哈萨克斯坦共和国首都阿斯塔纳市和亚美尼亚共和国首都埃里温市建立友好城市关系的备忘录。

【编译：阿遥】