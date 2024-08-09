中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:50, 09 八月份 2024 | GMT +6

    特朗普和哈里斯同意进行辩论

    Трамп и Харрис
    Фото: france24

    哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，美国广播公司8日宣布，美国前总统、共和党总统候选人特朗普已同意在9月10日同美国副总统、民主党总统候选人哈里斯辩论。

    特朗普当天在佛罗里达州海湖庄园举行记者会，他表示“期待”同哈里斯辩论，并攻击了哈里斯及其竞选搭档沃尔兹。哈里斯回应说，她“已准备好”同特朗普辩论。

    此前，特朗普和哈里斯相互指责对方“害怕”辩论。

    美联社文章说，特朗普同哈里斯的辩论将是今年大选又一个“高风险时刻”。

    6月底，美国总统拜登同特朗普进行电视辩论时“表现糟糕”，拜登之后在政治和舆论压力下退选，哈里斯接替他成为民主党总统候选人。美国广播公司原定于9月10日主办特朗普和拜登的第二场辩论。拜登退选后，特朗普和哈里斯就辩论问题大打“口水仗”。

    美国主流媒体和选举分析人士认为，目前选情胶着。据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至8日，哈里斯在全国民调中平均领先特朗普0.5个百分点，但在宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根等关键“摇摆州”，特朗普领先1.4个百分点。两大阵营近期各自在“摇摆州”密集举行竞选活动。

    标签:
    国际 美国 美国大选
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    正在阅读
    x