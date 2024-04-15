托卡耶夫总统和帕希尼扬总理举行大范围会谈

托卡耶夫总统对帕希尼扬总理的邀请和热情接待表示感谢，并表示这是他首次以总统身份对亚美尼亚进行正式访问。

-我完全支持您关于将哈萨克斯坦和亚美尼亚关系提升到崭新水平的倡议。我们对亚美尼亚人民深厚的历史文化底蕴和悠久民族传统深表尊重。-托卡耶夫表示。

他强调，此次访问恰逢哈萨克斯坦和亚美尼亚签署《友好与合作条约》25周年，具有重要意义。在过去的25年里，两国建立了牢固的双边关系，政治对话不断发展，政府和议会之间的联系日益加强。

他相信今天的会谈将为两国合作注入新的动力。

托卡耶夫总统为两国关系进一步发展系指明了方向。

他说，当前最紧迫的任务是赋予双边经贸合作新的质量和内涵。他表示，两国在粮食、投资、交通物流、信息技术和建筑等领域拥有巨大的合作潜力。

帕希尼扬表示，托卡耶夫总统此次访问将为两国关系注入新的活力，推动双边合作迈上新台阶。

-您今天的访问具有重大意义。我们已经涉及了相当广泛的问题，包括深化政治经济合作，扩大区域互动。此外，我们还关注文化和人文领域。今年哈萨克斯坦将举办“亚美尼亚文化周”活动，而明年亚美尼亚将举办“哈萨克斯坦文化周”活动。总的来说，今天的讨论非常丰富。相信通过此访，我们将能够做出有利于扩大和深化双边合作的多项决策。-帕希尼扬表示。

【编译：阿遥】