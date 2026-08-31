托卡耶夫勉励新任副总统和总理：以担当履职不负人民信任

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席库鲁尔泰全体会议，并根据《宪法》第46条规定，就副总统和政府总理人选与库鲁尔泰议员进行协商。总统强调，国家当前面临诸多重要任务，各方应为国家和人民勤勉工作，以实际行动不负人民赋予的信任。

托卡耶夫指出，副总统在国家治理体系中发挥特殊作用，同时承担保障各权力分支之间平衡的重要职责。副总统将与库鲁尔泰议员和政府保持密切合作，并根据《宪法》落实国家元首确定的任务。

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总统提名叶尔兰·卡林（Ерлан Қарин）出任副总统。

“叶尔兰·卡林是全国知名人士。他长期在国家治理体系工作，视野开阔、经验丰富，可以说是一位具有爱国情怀的人。他积极参与推动大规模改革高质量落实，对国家战略方向和发展规划有着深入了解。因此，我认为叶尔兰·特尼姆拜吾勒·卡林适合担任这一职务。我请求库鲁尔泰支持这一人选。”托卡耶夫说。

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随后，库鲁尔泰议员就卡林的副总统候选人资格进行表决。表决结果显示，141名议员投票支持，4名议员弃权，卡林的候选人资格获得库鲁尔泰支持。

与此同时，托卡耶夫在听取库鲁尔泰各政党议会党团领导人的意见后，提名沃勒扎斯·别克帖诺夫（Олжас Бектенов）担任政府总理。

总统表示，别克帖诺夫具有高度的国家责任感，经验丰富、能力突出，深知自身肩负的责任，此前担任政府总理期间工作卓有成效。

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托卡耶夫指出，当前哈萨克斯坦面临一系列重大任务，他已在首届库鲁尔泰第一次会议上对此作出全面阐述。

“哈萨克斯坦正在成为一个巨大的建设工地。我们已经启动各类基础设施项目，今后仍有大量工作需要完成。总体而言，巩固国家独立和主权、推动国家进一步发展等问题仍摆在议事日程上。我们必须共同努力，妥善、顺利地解决这些问题。”托卡耶夫说。

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随后，库鲁尔泰议员就别克帖诺夫的政府总理候选人资格进行表决。表决结果显示，137名议员投票支持，7名议员弃权，别克帖诺夫的候选人资格获得库鲁尔泰支持。

两项人选均获得库鲁尔泰议员多数票支持后，托卡耶夫向议员表示感谢，并强调国家当前任务繁重，各方必须为国家和人民坚持不懈地努力工作。

“感谢大家对副总统和政府总理人选给予支持。我们面前还有许多目标和任务，还有大量工作要做。我们所有人都必须为了国家、为了人民勤勉工作。除了哈萨克斯坦，我们没有别的祖国。人民赋予我们的职责责任重大，同时也是一种荣誉。毫无疑问，这可以说是一项神圣的使命。为了不辜负人民给予我们的这份信任，让我们所有人都恪尽职守、担当履责。祝大家一切顺利。”托卡耶夫在库鲁尔泰全体会议上说。

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此后，托卡耶夫分别签署总统令，任命叶尔兰·卡林为哈萨克斯坦共和国副总统，任命沃勒扎斯·别克帖诺夫为哈萨克斯坦共和国政府总理。