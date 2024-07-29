旅游和体育部：每位外国游客在哈平均消费1500美元

每位外国游客平均在哈萨克斯坦消费约1500美元。2023年，哈萨克斯坦共接待海外游客约920万人次，旅游市场呈现蓬勃发展态势。

据旅游和体育部新闻处表示，去年，哈萨克斯坦迎来了大量来自邻国的游客。乌兹别克斯坦以360万人次位居首位，其次是俄罗斯（200万人次）、吉尔吉斯斯坦（160万人次）和塔吉克斯坦（70万人次）。

-中国游客的数量增长尤为显著。2022年中国游客数量为1.77万人次，2023年这一数字飙升至36.74万人次，增长近20倍。这一增长主要得益于两国之间的免签政策，以及每周44个航班往返于中哈两国之间。除了中国游客，印度游客数量也增长至7.8万人次。德国游客对哈萨克斯坦的兴趣也显著提升，2023年有8.5万人次德国游客访哈。此外，韩国和阿联酋的游客数量分别达到了3.66万和1.05万人次。-该部在回复我社置评请求时表示。

根据央行提供的数据，每位外国游客平均在哈萨克斯坦消费约1500美元。2023年，哈萨克斯坦共接待海外游客约920万人次，其中，84.4%的游客选择自驾车或大巴入境，10.6%选择飞机，仅有5%选择火车。

【编译：阿遥】