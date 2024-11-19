托卡耶夫和武契奇共同召开新闻发布会

哈萨克斯坦总统向塞尔维亚总统就邀请其访问贝尔格莱德，并塞尔维亚人民的热情接待表示感谢。

托卡耶夫总统指出，他高度重视此次访问。

-塞尔维亚是哈萨克斯坦在巴尔干地区的可靠合作伙伴。我们的友谊建立在相互尊重和支持的基础上。当前，双方牢固且有意义的关系的范围正在扩大。我们开始在新领域建立合作。-他说。

托卡耶夫表示，他与武契奇开展了富有成效的会谈。他还指出，双方就进一步加强双边经贸合作问题达成了一系列共识。

-我们着重关注了投资、工业、矿产、农业、医疗卫生和创新科技等领域。我们指示主管部门采取具体措施，增加相互沟通。哈萨克斯坦有意向塞尔维亚出口工业品、食品和其他商品。塞尔维亚当前向哈萨克斯坦出口大量产品。对此，我们同意充分利用可用的机会。政府间委员会的积极活动应推动这一进程。我们还同意恢复商业委员会的工作。-总统说。

国家元首表示，双方计划在工业、交通物流、“绿色”能源转型和军工综合体等领域实施联合项目。他同时还表示，将进一步加深农业领域合作。

-塞尔维亚是一个在农业领域拥有丰富经验的国家。考虑到这一点，我们同意发展互惠互利的关系。我们同意在兽医、遗传资源扩展、有机农业、植物生物技术领域交流经验。我们谈到了在农业领域教育机构和研究机构之间建立伙伴关系的重要性。-他说。

同时，哈萨克斯坦总统表示已邀请塞尔维亚加强医疗、信息技术、航天、旅游等领域的合作。

托卡耶夫总统向塞尔维亚总统和人民就哈萨克斯坦今年春季发生的洪涝灾害期间提供的援助和支持表示了诚挚的感谢。

Фото: Ақорда

托卡耶夫表示，加强阿斯塔纳和贝尔格莱德之间的人文合作尤为重要。他指出，哈方愿意实施教育、科学和文化领域的联合项目。

此外，哈萨克斯坦总统祝贺塞尔维亚获得2027年世博会举办权。

-首先，这证明了塞尔维亚及其领导人亚历山大·武契奇总统的高度国际声誉。此次大型活动将以“造福人类：全民体育与音乐”为主题。我们相信这一重要活动将有力推动两国在文化、体育领域的友好关系和合作的发展。借此机会，我们感谢塞尔维亚朋友积极参加第五届世界游牧运动会。-他说。

会谈中，两国元首就国际和区域安全问题进行了讨论。

-哈萨克斯坦和塞尔维亚在国际和地区层面建立了密切关系。我们在许多热点问题上有着共同的立场。因此，我们重申了进一步加强合作的意愿。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还邀请亚历山大·武契奇明年对 哈萨克斯坦进行正式访问。

Фото: Акорда

塞尔维亚总统表示，今天的会谈提出了重大问题，富有成效。此外，他高度赞赏此次会晤，并表示两国和总统之间已经建立了基于相互信任的关系。

-哈萨克斯坦和塞尔维亚之间的友谊不仅限于两国人民之间的合作。我们在包括联合国在内的国际组织中相互支持。今天，双方在各个领域达成了多项协议。在此基础上，将实施符合两国最终利益的合作项目。我衷心感谢我的朋友、哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为加强两国合作作出的重要贡献。-他说。

最后，塞尔维亚总统表示期待对阿斯塔纳进行的访问，并欢迎哈萨克斯坦总统再次访问贝尔格莱德。

【编译：小穆】