阿塞拜疆和亚美尼亚外长在阿拉木图举行和谈

据了解，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾出席会谈。

-在这个城市，共有30多个区域组织开展工作，并时常举行大型论坛和研讨会。目前，正在为阿富汗和中亚地区开设联合国中心开展工作当中。我想借此机会，向阿塞拜疆和亚美尼亚领导人对此提供的支持表示感谢。正如我们的国家元首指出，此次会谈将为实际落实双边协议创造机会。希望友谊之家举行的此次和谈将为南高加索建立持久和平做出贡献。我想再次强调，哈萨克斯坦愿意公正地履行行善使命，不充当中间人。-他说。

Фото: Александр Павский / Kazinform

他同时还表示，阿塞拜疆和亚美尼亚不仅是紧密的友好国家，也是重要的战略伙伴。

-我们各国人民因数百年的友谊、相互理解和共同的历史而紧密相连。-哈萨克斯坦外长说。

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阿塞拜疆外交部部长杰伊洪·巴伊拉莫夫向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为举行和谈提供场所表示感谢。

-非常感谢托卡耶夫总统提议在阿拉木图举行两国代表团举行和谈。两个月前，我们在柏林会谈。与此同时，阿塞拜疆和亚美尼亚就和平问题深入交换了意见。我们对此进程非常重视。我们在短期内开展了大量的工作。在联合工作框架下，双方开展了边境地区地雷清扫工作。目前，边界划定和设立界桩工作接近尾声。我想指出，我们对此进程非常重视，并愿意继续推动该工作。我认为，阿拉木图的会谈将会非常有效，并相信为所有问题找到解决方法。-他说。

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亚美尼亚外交部部长阿拉拉特·米尔佐扬表示相信此次在阿拉木图举行富有成效的会谈。

-亚美尼亚希望和平。我们愿意进行会谈。亚美尼亚高度赞赏哈萨克斯坦为两国达成协议，并在南高加索地区实现长期和平所做的努力。我们集聚在美丽的阿拉木图“友谊之家”具有象征性意义。1991年，11个共和国在这里签署了著名的《阿拉木图宣言》。通过这份文件，这些共和国的代表承认，社会主义共和国之间以前的行政边界现在被承认为独立国家的国界。值得一提的是，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬和阿塞拜疆总统近2年重申了对阿拉木图宣言的持坚定态度。亚美尼亚希望和平。我们非常建设性地参与谈判进程。-他说。

考虑到 1991 年的《阿拉木图宣言》在规范阿塞拜疆和亚美尼亚关系、包括划定边界过程中的重要性，双方指出了阿塞拜疆和亚美尼亚外交部长在哈萨克斯坦阿拉木图举行和谈的象征意义。

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【编译：小穆】