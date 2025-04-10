哈萨克斯坦和俄罗斯外长在阿拉木图举行会谈

会谈中，双方详细讨论了两国最高领导人达成的协议的落实进展情况，以及当前两国在政治、经贸、人文等领域合作的问题。

- 保持政治对话的良好势头、切实落实已达成的协议是哈俄相互合作的主要优先方向之一。我们正根据两国元首确定的任务，朝着这个方向努力。-哈萨克斯坦外长说。

双方着重关注了加强双边经贸合作问题。此外，双方还指出了两国在运输和物流、能源、冶金、机械工程、工业和农业等具有战略意义的领域，国家间合作呈现积极势头。

Фото: Қазақстан СІМ

截至2024年底，两国相互贸易额达278亿美元，比上年增长2.8%。对此，双方确认有意在未来将这一数字提高至300亿美元。

两国外长还强调，他们共同致力于全面发展双边战略伙伴关系和联盟。同时，特别重视国际和区域组织内的协调行动。

- 哈萨克斯坦是我们可靠的盟友和邻国。我们始终按照两国元首确定的方向，在双边和国际平台上相互支持。-俄罗斯外长说。

会谈框架下，哈萨克斯坦外长向俄罗斯副外长米哈伊尔·加卢津和亚历山大·潘金授予二级“友谊”勋章，以表彰他们为加强和发展两国双边关系做出的重大贡献。

Фото: Қазақстан СІМ

Фото: Қазақстан СІМ

据此前报道，在纪念卫国战争胜利80周年活动框架内，两国外交部长10日向位于阿拉木图的潘菲洛夫28勇士纪念公园的光荣纪念碑“永恒之火”敬献花圈。

据了解，俄罗斯外长此次访问框架下将出席定于4月11日举行的独联体成员国外交部长理事会例行会议和“中亚-俄罗斯”机制外长会晤。

【编译：小穆】