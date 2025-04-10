21:58, 10 四月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦和俄罗斯外长在阿拉木图举行会谈
（哈萨克国际通讯社讯）据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾10日会见对阿拉木图进行工作访问的俄罗斯联邦共和国外交部部长谢尔盖·拉夫罗夫。
会谈中，双方详细讨论了两国最高领导人达成的协议的落实进展情况，以及当前两国在政治、经贸、人文等领域合作的问题。
- 保持政治对话的良好势头、切实落实已达成的协议是哈俄相互合作的主要优先方向之一。我们正根据两国元首确定的任务，朝着这个方向努力。-哈萨克斯坦外长说。
双方着重关注了加强双边经贸合作问题。此外，双方还指出了两国在运输和物流、能源、冶金、机械工程、工业和农业等具有战略意义的领域，国家间合作呈现积极势头。
截至2024年底，两国相互贸易额达278亿美元，比上年增长2.8%。对此，双方确认有意在未来将这一数字提高至300亿美元。
两国外长还强调，他们共同致力于全面发展双边战略伙伴关系和联盟。同时，特别重视国际和区域组织内的协调行动。
- 哈萨克斯坦是我们可靠的盟友和邻国。我们始终按照两国元首确定的方向，在双边和国际平台上相互支持。-俄罗斯外长说。
会谈框架下，哈萨克斯坦外长向俄罗斯副外长米哈伊尔·加卢津和亚历山大·潘金授予二级“友谊”勋章，以表彰他们为加强和发展两国双边关系做出的重大贡献。
据此前报道，在纪念卫国战争胜利80周年活动框架内，两国外交部长10日向位于阿拉木图的潘菲洛夫28勇士纪念公园的光荣纪念碑“永恒之火”敬献花圈。
据了解，俄罗斯外长此次访问框架下将出席定于4月11日举行的独联体成员国外交部长理事会例行会议和“中亚-俄罗斯”机制外长会晤。
【编译：小穆】