哈萨克斯坦和塔吉克斯坦总统举行大范围会谈

托卡耶夫总统表示，此次国事访问的主要目的符合基于友谊和相互支持的哈塔关系提升至新水平的共同意愿。此外，托卡耶夫强调了今天将签署的哈萨克斯坦共和国和塔吉克斯坦共和国之间的同盟关系协议具有重要意义。

-该历史性文件将拓展我们的视野，为进一步加强我们的多边关系奠定基础。我们在发展同盟关系方面的共同行动，将有助于整个中亚地区的稳定发展。借此机会，尊敬的埃莫马利·沙里珀维奇，我感谢您为哈塔合作关系的发展做出的巨大贡献。每次来到阳光明媚的杜尚别，我都感到无比的喜悦。我总是见证积极的变化。我们特别感兴趣地关注贵国正在开展的经济改革，并正在见证贵国取得的成就。作为友好盟国，我们对此表示诚挚欢迎。-他说。

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哈萨克斯坦总统指出，哈塔合作关系在所有领域得到了高速发展。

-实际上，两国政府正在积极落实上次会晤期间达成的所有共识。我也亲自观察这些共识的落实情况。上个月，两国政府副总理召开了政府间委员会例行会议，并就双边合作问题进行了深入讨论。目的是，将双边贸易额提升至20亿美元。我认为，两国有充分的潜力。-总统说。

托卡耶夫总统感谢塔吉克斯坦方面对哈萨克斯坦文化日的成功举办，以及在杜尚别市中心竖立哈萨克著名诗人、思想家阿拜·库南拜吾勒半身像表示感谢。他强调，这类活动有助于推动共同精神文化价值的发展。

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塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙指出，从长远来看，签署同盟关系协议将两国之间的关系提升到新的水平。

-我相信这符合两国人民的根本利益。您的此次访问框架下举行了一系列活动，其中包括哈萨克斯坦文化日、哈萨克电影日等。此外，两国学者代表、科学家、女性和青年，以及企业家们也将举行会谈。这一切都表明，两国和两国人民的友谊深厚、亲密，合作日益密切。-他说。

会谈中，双方就农工综合体、水资源和额能源、交通物流双边合作优先方向，以及落实联合项目问题进行了讨论。

此外，双方还就进一步扩大数字化、教育和航天技术领域相互协作前景深入交换了意见。

【编译：小穆】