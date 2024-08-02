13:59, 02 八月份 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦和刚果总统举行大范围会谈
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与刚果总统德尼·萨苏-恩格索在两国官方代表团的参与下，于2日在总统府举行了大范围会谈。
托卡耶夫总统强调，萨苏-恩格索总统首次访问哈萨克斯坦正值两国建交25周年之际。
-我们视刚果共和国为非洲大陆的重要伙伴。尽管两国地理位置遥远，但我们致力于全面发展双边关系。哈萨克斯坦与刚果的合作潜力巨大，特别是在贸易经济、农业、交通物流、采矿业、制造业、投资、新技术和太空探索等领域。今天签署的文件将为政治和经济合作注入新的动力。作为这一意愿的体现，我们决定向刚果派驻大使。 -托卡耶夫总统说。
萨苏-恩格索则表示托卡耶夫总统向刚果派驻大使的决定将进一步加强两国合作。
- 这一决定充分体现了贵国对发展哈萨克斯坦与刚果关系的重视。两国政府已为实施双方同意的项目制定了一系列协议，这将对两国都有利。近年来，哈萨克斯坦在发展道路上取得了巨大的成就。我们愿意加强与贵国的经济合作。 - 萨苏-恩格索说。
会谈中。两国元首就哈萨克斯坦与刚果合作伙伴关系的发展前景进行了讨论。特别是，双方着重关注了在贸易经济、能源、交通物流、金融、数字化、采矿业及文化人文领域的合作。
会谈最后，萨苏-恩格索邀请托卡耶夫总统前往刚果进行访问。
【编译：达娜】