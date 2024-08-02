哈萨克斯坦和刚果总统举行大范围会谈

- 这一决定充分体现了贵国对发展哈萨克斯坦与刚果关系的重视。两国政府已为实施双方同意的项目制定了一系列协议，这将对两国都有利。近年来，哈萨克斯坦在发展道路上取得了巨大的成就。我们愿意加强与贵国的经济合作。 - 萨苏-恩格索说。