哈萨克斯坦和塔吉克斯坦总统举行联合新闻发布会

哈萨克斯坦总统感谢塔吉克斯坦总统的热情接待，并表示高度重视此次对兄弟国家塔吉克斯坦的国事访问。

-此次访问将为基于相互尊重、信任和全面合作的哈塔关系加强带来新的动力。塔吉克斯坦是我们可靠的朋友和长期盟友。两国因共同的历史、文化和精神价值观而紧密相连。我们在各个层面建立了基于密切和互信的政治对话。通过共同努力，我们本着真正的友谊和意愿的精神，为共同的未来奠定基础。-他说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦之间的合作关系当前已提升至同盟关系水平。

-就在刚刚，我们与尊敬的埃莫马利·沙里珀维奇签署了哈萨克斯坦与塔吉克斯坦之间的同盟关系协议。这是一份证明我们双边合作进入了全新阶段的历史性文件。从现在开始，兄弟两国人民可以自信地说我们是盟友国家。在此，我感谢埃莫马利·沙里珀维奇·拉赫蒙的英明政策和为两国合作关系的发展做出的巨大贡献。-他说。

Фото: Президент

总统表示，在会谈期间，双方重申了将进一步拉近兄弟人民的距离，全面加强哈塔关系意愿。

-我们两国之间不存在任何紧迫问题。我们就今后将尽最大努力，加强互利共赢的全面伙伴关系达成了共识。会谈中，我们着重关注了双边贸易问题。近5年，两国之间的年贸易额翻了一番多，突破10亿美元。今年上半年的数据也很乐观。-托卡耶夫说。

国家元首认为，两国相互贸易进一步发展有着巨大的前景。例如，哈萨克斯坦计划将出口至塔吉克斯坦的商品种类增至85种，总价值2亿美元。塔方也拥有大量资源来增加对哈萨克斯坦的出口量。

-我们就扩大交付货物范围、逐步消除两国经贸合作障碍、加强运输物流领域合作等问题达成一致。为了加强经济合作，我们责成两国政府加快制定截至2027年增加相互贸易的路线图。未来，我们有兴趣将双边贸易额提高到20亿美元，甚至更多。农产品加工业部门可以为增加贸易做出重大贡献。今年前6个月的，两国农产品相互交付量增长了12%，贸易额达到3亿美元。-他说。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统表示，双方就推动面粉加工业的发展，以及建立联合企业生产植物油、糖果和畜牧产品问题达成了共识。总统表示，目前工业、农业、交通、数字化等经济领域正在开发一批大型项目。

-在我访问杜尚别前夕，举行了哈塔商务论坛，并签署了总价值达10亿美元的许多商业合同。为此，我们责成政府全面落实已达成的协议。信息技术领域的合作为两国带来了巨大机遇。我国愿分享公共服务数字化和信息技术发展经验。在高层协议框架内，我们向塔方提供电子政务平台数字化解决方案。当前，哈萨克斯坦国际发展合作署（KazAID）的组织下，塔吉克专家在哈萨克斯坦领先IT大学接受教育。我相信这种经验交流将为提升IT专家的技能带来积极影响。-总统说。

哈萨克斯坦总统表示，双方在会谈中深入讨论了交通过境运输和能源领域合作发展问题。

-我们同意继续相互协调，共同合理利用中亚跨境河流资源。哈萨克斯坦感谢塔方履行在水和能源领域的义务，更确切地说，感谢塔方就向我国供水问题及时做出决定。这对我们来说非常重要。我国也履行三方议定书中规定的有关“Bahri Tochik”水库运营模式的所有义务。我们打算继续朝这个方向进行建设性合作。-他说。

托卡耶夫总统表示，加强人文领域合作也是会谈的主要内容。

-去年，塔吉克斯坦文化日和农业展在哈萨克斯坦城市成功举办。此次访问框架下，在杜尚别、苦盏和博赫塔尔举办了旨在拉近两国人民友谊的重要活动。同时，我们确认双方都有兴趣重振青年关系，特别是深化教育领域合作。访问前夕，成功举办了青年论坛。两国青年、科学家、知识分子齐聚一堂。在该地区国家中，哈萨克斯坦向塔吉克斯坦学生提供的教育补助金数量最多。我们同意加强教育领域合作。我们正在考虑为塔吉克斯坦培训专家和塔吉克斯坦军事技术专家提供更多机会。我们欢迎谷米列夫欧亚国立大学和奥希米塔吉克技术大学联合开设信息技术学院。这样的消息意义重大，我们人民一定会以极大的热情接受。-他说。

哈萨克斯坦总统还表示，双方在会谈中还就区域和国际关系议程热点问题深入交换了意见。

Фото: Акорда

塔吉克斯坦总统指出，他对与托卡耶夫总统之间举行的会谈成果表示满意，并高度评价了两国之间的合作。

-在今天基于互信的会谈中，我们重申了进一步支持永久政治对话的意愿。在此基础上，批准了一系列重要文件，大大加强了哈塔关系的法律基础。我想指出的是，这是具有重要历史意义。这一重要文件将掀开两国合作的新篇章，成为两国战略伙伴关系的坚实基础。-拉赫蒙说。

【编译：小穆】