哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦总统举行联合新闻发布会

托卡耶夫总统对乌兹别克斯坦领导人的国事访问给予了高度评价，称其是两国加强合作的重要一步，并指出哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦自古以来就是紧密相连的兄弟国家。

- 今天，我们在互相支持和信任的氛围中进行了富有成效的会谈。我们再次强调了希望推动双边关系的意愿，并通过了《战略伙伴关系和联盟发展计划》。这份文件为未来十年的合作制定了目标，旨在进一步巩固友谊，并在多个领域推动更紧密的合作。在访问期间，我们还举行了高级国家间委员会的首次会议，讨论了两国合作的关键问题，并达成了重要协议。 - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统特别提到，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦是中亚地区最大的贸易伙伴，双方致力于将双边贸易额从目前的50亿美元提高到100亿美元。

- 为此，我们需要增加商品种类并消除阻碍经济合作的障碍。总体而言，两国在扩大贸易规模方面有很大潜力。目前，我们可以将对乌兹别克斯坦的出口增加5.5亿美元，即有40种加工产品可以出口到乌兹别克斯坦。乌兹别克斯坦也向哈萨克斯坦出口了许多产品。此外，我们讨论了农业领域的合作问题。去年该领域的贸易额达到了17亿美元，占总体贸易额的约三分之一。哈萨克斯坦希望继续从乌兹别克斯坦进口重要的农产品，同时也将继续向乌兹别克斯坦出口面粉、小麦和其他食品。 - 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还强调了工业领域新项目的重要性。

- 目前，我们有70多个项目正在实施，总投资超过30亿美元，涉及机械制造、冶金、汽车制造、家电生产、纺织工业、制药等领域。这些项目将为两国创造超过1.4万个新就业岗位。我们高度重视在能源、通讯、航天技术、数字化等领域的合作。昨天，在阿斯塔纳举行了商业论坛和企业家委员会第六次会议，双方企业家签署了重要的商业合同和其他文件。我们的政府应为联合企业的成功运营创造有利条件，并充分利用区域间合作的潜力。我们计划在年底前举办下一届区域合作论坛。 - 托卡耶夫总统补充道。

此外，双边会谈讨论的另一个重要主题是交通和物流领域的合作。

- 我们讨论了有效利用跨里海路线和南北走廊，以及通过阿富汗的铁路建设实施联合项目的相关问题。我们还研究了在边境开设新的过境点。总体而言，我们认为这些合作将为双边贸易带来新的动力。 - 总统说道。

在水资源和能源合作方面，托卡耶夫总统表示，两国相关部门已经建立了紧密的合作关系。

- 我们将继续在这一领域开展合作，以确保水资源的有效利用。 - 他说。

托卡耶夫总统还特别提到两国在文化和人道注意、科学和教育领域的合作。

- 我们讨论了促进两国青年交流的重要举措。每年，哈乌青年代表大会已成为传统。目前，约有6000名乌兹别克斯坦学生在哈萨克斯坦学习，哈萨克斯坦的青年也在乌兹别克斯坦的高等教育机构学习。今天，在乌兹别克斯坦的奇尔奇克市，奥埃佐夫南哈萨克斯坦研究大学分校、而在阿拉木图，塔什干水利与农业机械化工程大学正式揭牌。这些都是为两国人民共同利益所做的努力。 - 托卡耶夫说道。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，通过系统性和务实的联合举措，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的合作已经提升到了联盟的水平。

会谈结束后，双方在贸易、工业合作、能源、交通、农业和水利、文化等领域达成了进一步扩大合作的具体协议。

值得一提的是，明天，8月9日，托卡耶夫总统和米尔济约耶夫总统将出席中亚国家领导人第六次磋商会议。

【编译：达娜】