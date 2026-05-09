哈萨克斯坦总统和俄罗斯总统举行会晤

会谈中，两国元首就双边议程上的广泛议题进行了讨论。托卡耶夫表示特别重视俄罗斯总统此次对哈萨克斯坦的访问。

哈萨克斯坦总统感谢弗拉基米尔·普京一如既往的热情款待，并向俄罗斯人民致以伟大胜利81周年祝贺。

- 很高兴在伟大胜利日前夕在莫斯科与您会面。这是一个我们“热泪盈眶”迎接的节日。因为，我们缅怀在人类历史上最血腥的战争中牺牲的英雄们。苏联政府在伟大的卫国战争中战胜了法西斯主义，并在第二次世界大战后崛起成为超级大国。它也是联合国的创始成员国之一。我们永远不会忘记这一点。我们向参战老兵致敬。目前，哈萨克斯坦还剩57名参战老兵。-托卡耶夫说。

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总统指出，两国之间多方面的互动逐年增长，并在各个领域迅速发展。

- 关于两国合作，我们正在积极筹备您计划于5月底进行的国事访问。过去五年的数据显示，俄罗斯是哈萨克斯坦经济的主要投资国之一。贸易也发展良好。初步预测显示，今年贸易额将超过300亿美元，这是一个非常好的指标。在两国的人文交流方面，尤其是在教育领域，“Сириус”学校已在阿斯塔纳、阿拉木图等城市开办并投入运营。旅游业也是一个非常重要的领域。去年，俄罗斯成为哈萨克斯坦主要游客来源国。-总统说。

国家元首对下一届欧亚经济最高委员会峰会的成功召开表示充满信心。他还指出，俄罗斯总统对哈萨克斯坦的国事访问将是一件具有重要政治和历史意义的事件。

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普京指出，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为两国关系发展做出了重大贡献。

- 事实上，这是两国人民最重要的节日。您能抽出时间来到莫斯科，与我们共度佳节，充分体现了俄罗斯联邦与哈萨克斯坦之间的合作水平。这一切很大程度上要归功于您对两国关系发展的贡献。-俄罗斯总统说。

会谈期间，两国元首就地区和国际问题交换了意见。

【编译：小穆】