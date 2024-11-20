哈萨克斯坦和匈牙利总统举行会谈

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消息称，匈牙利总统在山多尔宫迎接哈萨克斯坦总统。合影后，托卡耶夫总统在贵宾册签名留念。

在午餐会议上，两国总统讨论了双边合作的广泛领域。

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托卡耶夫总统指出，建交三十多年来，两国兄弟人民建立了密切的政治对话、有效的经济伙伴关系，以及牢固的人文纽带。

-哈萨克斯坦和匈牙利在共同历史和文化的基础上建立了牢固的双边关系。我们在欧洲的第一个大使馆于 30 年前在布达佩斯设立。两国发展有效合作潜力巨大。我想强调的是，匈牙利是最早承认哈萨克斯坦独立的国家之一。我此次访问表明哈萨克斯坦和匈牙利有意进一步深化多边合作。-他说。

托卡耶夫强调扩大经贸和投资合作范围的重要性。他表示，两国在能源、交通物流、冶金、可再生能源、农业、医药、食品工业等领域发展利益契合。

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匈牙利总统表示，哈萨克斯坦和匈牙利虽然相距遥远，但两国人民有着共同的历史和利益。

-哈萨克斯坦地处丝绸之路沿线，是当今中亚经济发展的领先国家。维护国家间的友谊与合作是贵国的重要优先事项。哈萨克斯坦为和平与稳定作出了巨大贡献。当前，我们正在努力加强多边合作，促进稳定的合作关系。我们的文化关系源远流长。马扎尔人非常熟悉哈萨克人的生活方式。阿拉木图市的名字在我们的母语中听起来很悠扬。因为，我国人民称苹果为“Alma”。-他说。

会谈中，双方着重关注了加强两国人文领域合作，其中包括深化哈萨克斯坦和匈牙利领先高等教育机构之间的学术和科学联系，以深入研究两国人民的历史根源。

此外，两国总统还就区域和国际议程，其中在多边组织框架下的相互协作问题深入交换了意见。

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【编译：小穆】