哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统举行会谈

哈萨克斯坦总统首先感谢阿塞拜疆总统出席上合组织阿斯塔纳峰会，并高度赞赏哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的全面合作本着战略伙伴和同盟精神得到发展。

-我总是回忆起对巴库和舒沙进行的访问。这实际上是一个转折点，一次重要的历史性访问。根据会谈结果，我们对一系列战略领域的相互协作注入了新的动力。-托卡耶夫说。

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会谈中，两国元首就创新、工业、能源、交通和物流领域联合项目落实问题进行了讨论。在这方面，双方着重关注了有效利用跨里海国际运输线潜力。

阿塞拜疆总统感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，并重申巴库愿意与阿斯塔纳进一步加强国家间关系所有领域的合作。

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阿利耶夫向托卡耶夫就阿塞拜疆和亚美尼亚之间的谈判进程提供的支持表示感谢。他强调，哈萨克斯坦作为国际社会的重要一员，不仅在本地区还在国际舞台上发挥着重要作用。

两国总统还就进一步深化双边经贸和人文领域合作前景进行了讨论，并就促进国际组织框架下的相互协作问题深入交换了意见。

最后，萨姆鲁克-卡泽纳国家基金会和阿塞拜疆投资集团（Azerbaijan Investment Holding）在两国元首的见证下签署了联合投资基金管理协议。

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【编译：小穆】