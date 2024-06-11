投资、贸易和合资企业：哈萨克斯坦和韩国的战略伙伴关系如何发展

两年前，两国庆祝了建交30周年。 1992年1月28日建交以来，两国经济各领域合作顺利发展，特别是投资和贸易领域。

经济和贸易合作

双边经贸关系的重要机制——哈韩政府间贸易经济和科技合作委员会。

根据外交部数据，2022年双边贸易额为61亿美元（是2021年的3.4倍），其中出口45亿美元（+150%），进口16亿美元（+134%）。

Trade turnover between Kazakhstan and South Korea Infographics: Kazinform

而据贸易和一体化部统计，2024年1月至4月哈萨克斯坦与韩国之间的贸易额为14亿美元。其中，哈萨克斯坦4个月内对韩国出口额达7.358亿美元。

哈萨克斯坦向韩国出口的主要商品：石油、铁合金、钛、铀、非合金钢材、铁、黄金。从韩国进口的商品：电线电缆、配电屏蔽、控制台、金属制品和工具、汽车配件、整车等。

2024年1月至4月，哈萨克斯坦自韩国进口下降16.9%，达6.305亿​​美元。进口额下降主要来自以下产品：汽车配件 - 减少 28.4% 或 7,660 万美元（从 2.7亿 美元下滑至 1.934 亿美元），客车 - 减少 55.4% 或 4,530 万美元（从 8,170万美元下滑至 3,640 万美元），热处理设备材料 - 91.6% 或 630 万美元（从 690万下滑至 60 万）。

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投资关系

韩国是哈萨克斯坦经济十大稳定投资者之一，在投资规模方面韩国排名第六。过去 18 年，韩国在哈投资约 92 亿美元。与此同时，去年来自韩国的直接投资总额增长了85%，创下了新纪录——15亿美元。

据Qaztrade统计，2023年1月至12月韩国对哈萨克斯坦的直接外国投资总额达12亿美元。根据今年5月1日的数据，哈萨克斯坦共有173家与韩国共同所有制的法人实体，其中小型企业171家，中型企业2家。据最新官方数据，约有700家韩国法人、分支机构和代表处在哈萨克斯坦开展业务。

当下两国正在开展5个价值15亿美元的合作项目，此外还有25个总价值约5亿美元的有前景的项目正在开发中。其中，最引人注目的，便是起亚在库斯塔奈投资建设的价值1.9亿美元、可年产7万辆汽车的大型新工厂。

截止目前，两国已完成落地的联合投资项目有58个，总价值超过45亿美元。这些数字表明，哈萨克斯坦与韩国合作发展潜力巨大。

韩国还准备向哈萨克斯坦的核电站建设计划提供援助。韩国水电与核电公司（KHNP）负责人表示，如果双方能够达成协议，则韩国的斗山集团和现代工程建设公司将能够完成哈萨克斯坦核电站的建设，而KHNP将负责履行管理职能。值得注意的是，哈萨克斯坦能源部近日表示，韩国、俄罗斯、中国和法国已通过核电站建设资格预审。

哈韩两国国际关系的发展

2023年9月，国家元首托卡耶夫在对纽约进行工作访问期间，与韩国总统尹锡悦举行会谈。双方讨论了哈韩战略伙伴关系进一步发展的前景。

在那次会谈中，托卡耶夫表示，哈韩两国已建立友好关系，经济关系快速发展尤为重要。随后，国家元首指出了稀土金属生产、核能开发等领域的经济合作前景。

韩国总统尹锡悦表示，韩国有兴趣进一步深化与哈萨克斯坦的互利合作。他表示，韩国企业对在工程、采矿和核电领域扩大项目和实施新项目特别感兴趣。

2024年5月，哈萨克斯坦外交部副部长对韩国进行访问期间，与韩国各大型企业代表举行了一系列会晤，并介绍了哈萨克斯坦的营商环境和投资优惠政策。

绿色经济和生态领域合作

由韩国牵头成立的亚洲森林合作组织（AFoCO）愿意帮助哈萨克斯坦恢复森林和预防火灾。

-在50-60年间，韩国种植了110亿棵树，恢复了250万公顷土地上的森林。对此，我们建议利用韩方提供丰富的经验。韩方有兴趣为我国提供培训课程，以便为我们带来他们的技术或其他重要能力，或鼓励我们的公民进行实践。- 哈萨克斯坦议员叶德乐·詹布尔辛说。

哈萨克斯坦和韩国拟扩大绿色经济领域合作。哈萨克斯坦驻韩国大使今年5月会见了与韩国外交部负责气候变化领域工作的副部长举行了会面，双方讨论了气候变化、森林火灾预防等领域的合作，避过讨论了高效利用水资源问题。外交官们特别关注“绿色”经济和广泛使用替代能源领域的项目。

两国均隶属于全球绿色增长研究所（GGGI）、亚洲森林合作组织（AFoCO）、绿色气候基金（GCF）等，并在此类国际组织的框架内开展合作。

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哈萨克斯坦将加入EPS体系

哈萨克斯坦公民向韩国非法劳务移民已成为两国议程上的紧迫问题之一。因此，韩国政府向哈萨克斯坦提议按照就业许可制度（Employment permit System – EPS）实施劳务移民。

2024年1月，哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部与韩国劳动部就将哈萨克斯坦纳入韩国就业许可制度（EPS）进行谈判。双方协议允许哈萨克斯坦公民在韩国合法工作，并确保平等的工作条件和权利保护。此外，哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部移民委员会主席阿斯卡别克·叶尔萨耶夫表示，合法前往韩国谋生的哈萨克斯坦公民可以签订为期三年的就业合同。

今年3月，哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部移民委员会主席阿斯卡别克·叶尔萨耶夫会见了Share Together工会代表。该工会参与保护韩国外国移民工人的权利，是韩国工会联合会的一部分。哈萨克斯坦和韩国双方讨论了在保护在韩工作的哈萨克斯坦人权利方面的相互合作问题。双方还就签署双边备忘录达成了协议。劳动协议的缔结可以更有效地开展合作，包括发现、预防和应对在韩国侵犯哈萨克斯坦人劳动和社会权利的案件。

想要在韩国获得合法收入的哈萨克斯坦人将接受初步培训。为此，正在库纳耶夫市筹建一个专门的韩国中心。该中心将在一所多学科学院的基础上建立，并在该中心根据就业许可制度（EPS）组织培训。

旅游与文化联系

2024年2月，哈国民航委员会宣布将增加哈韩之间的航班数量，并开辟新航线。双方计划恢复阿斯塔纳和首尔之间的航班，并增加航班班次。阿斯塔纳航空的阿斯塔纳直飞首尔航班预计将于 6 月 15 日开通。双方同意开通从奇姆肯特飞往首尔，以及釜山和哈萨克斯坦城市之间的航班。

5月，“中亚—韩国”合作论坛秘书处在韩国举办中亚国家之春活动。开幕式上，“中亚合作论坛”秘书处执行主任李钟国强调了进一步加强中亚国家与韩国友谊的重要性。阿克托别州立爱乐乐团的室内合唱团令人印象深刻的表演，成为了当时活动中最令人印象深刻的节目。

哈萨克斯坦驻韩国大使努尔哈里·阿热斯坦诺夫表示，近年来，哈韩之间人文领域交流不断扩大，这有助于加强两国之间的多方面互动，包括旅游交流。此外，在节日期间，哈萨克斯坦驻韩国大使馆与在韩国的哈萨克斯坦“Nomad”社区一起组织了一个特别展览，展示哈萨克传统菜肴、草原游牧民族的家居用品、民族服装和国家景点的图片。

综上所述，韩国总统此次访问无疑将推动两国多边合作迈上新台阶，为长远发展作出贡献。

作为访问的一部分，两国领导人计划举行会谈并参加哈韩商业论坛。此外，还将签署多项双边文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】