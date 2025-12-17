和平利用原子能、“智慧城市”、全球贸易标准：哈日会谈将朝着哪个方向发展？

战略伙伴关系

当然，两国人民之间的历史文化联系由来已久，但正式外交关系于1992年1月26日建立。1993年，日本驻哈萨克斯坦大使馆正式开馆；1996年，哈萨克斯坦驻东京大使馆开始运作。迄今为止，哈萨克斯坦总统已访问日本5次，日本首相已访问哈萨克斯坦2次。

哈萨克斯坦与日本的关系总体上是在互信对话和友好关系的基础上发展起来的。自建交以来，两国关系已进入加强合作的重要阶段。例如，自1994年以来，哈萨克斯坦与日本议会友好联盟一直在日本开展活动。2004年，哈萨克斯坦参议院（议会上院）成立了专门小组，而马吉拉斯（议会下院）于2005年也成立了小组，旨在发展与日本的合作。2016年，双边关系提升到一个新的水平——扩大战略伙伴关系。目前，双方正在经济、环境和安全等领域建立联系。

Фото: ҚСЗИ

总统直属战略研究院亚洲研究部高级专家加德拉·阿塞特克兹称，东京有能力影响中亚地区的稳定。

- 东京对中亚各国的区域内合作发展、工业潜力及交通运输联系表现出浓厚的兴趣。对日本而言，中亚成为欧亚空间中独立自主的重要参与者至关重要。为此，中亚高层接触日益频繁，并积极推动“开放获取+”（OA+）模式的建立。日本在中亚的战略作用体现在区域稳定、工业发展以及交通物流等领域。-她说。

经济交流：从原材料到技术

当前，日哈双边关系具有战略性和长期性。日本是哈萨克斯坦十大投资国之一。据哈萨克斯坦对外贸易商会统计，日本对哈投资总额约为80亿美元，且逐年增长。预计2024年贸易额将达到20亿美元。今年1月至9月，贸易额达13亿美元，其中出口额3.319亿美元，进口额9.442亿美元。

Инфографика: Kazinform

哈萨克斯坦向日本出口什么？根据今年前九个月的出口数据，我国主要出口原材料。其中，铁合金占出口总额的94.8%，钽占2.3%，铝占2.1%，惰性气体占0.37%。

从日本进口20种商品。进口商品主要集中在汽车领域：乘用车占55.8%，道路和工程机械占5.2%，轮胎占5.1%，卡车占2.3%，汽车和拖拉机零部件及配件占1.8%。其余3.6%为发电机组，1.4%为医疗器械，1.3%为物理或化学分析用品，1%为石油产品。

目前，已有超过60家日本企业在哈萨克斯坦成功运营。值得一提的是，住友、丸红、东芝、三井等行业巨头已在哈萨克斯坦市场站稳脚跟。如今，投资者正积极寻求扩大与哈萨克斯坦中小企业的合作。

Инфографика: Kazinform

对东京而言，哈萨克斯坦不仅是一个市场，更是其欧亚战略多元化的重要组成部分。同时，我国可以通过能源和原材料运输在欧亚大陆发挥关键作用。我们占据世界铀市场的重要份额，并可成为日本核能发展的重要合作伙伴。此外，还应考虑到日本在电子产品、电动汽车和高精度机械等领域进口的潜力。

据欧亚监测分析研究中心主任阿里别克·塔热巴耶夫称，日本不仅打算在哈萨克斯坦开采原材料，还计划通过当地企业进行加工。

- 显然，合作将以“技术换原材料”的模式发展。例如，在稀有金属生产领域，像JOGMEC这样的公司可能会开发矿石富集和加工技术。这将使哈萨克斯坦从原材料供应国的角色提升到更高的技术水平，而对日本来说，这将是获取重要资源的长期途径。-他说。

Фото: Kazinform

专家加德拉·阿塞特克兹还谈到了哈萨克斯坦和日本经济协议的其他要点，包括氢能和“绿色”基础设施项目。目前，日本金融机构已准备好支持“绿色”氢气和氨气生产能力的建设和出口。此外，双方在工业数字化领域也开展了多项合作项目。例如，通过日本国际协力机构（JICA）的项目，哈萨克斯坦正在推进国内企业的自动化和能源效率提升。这意味着日本的经验将有助于提升哈萨克斯坦生产基地的技术和环保水平。

- 除了传统的原材料领域，哈萨克斯坦还能为日本提供新的出口机会。煤炭（年出口量约1.15亿吨）、冶金、石油化工产品和食品的出口都非常重要。此外，日本企业参与采矿冶金、能源、基础设施项目，以及引进数字技术也意义重大。这些领域将有助于哈萨克斯坦出口结构的多元化。-她说。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

总统直属战略研究院欧洲和美国研究部首席专家伊斯肯德尔·阿合勒巴耶夫认为，总统访问期间将会讨论农产品和加工品问题。这里有一个重要的细节：日本市场对任何产品的要求都很高。如果国产产品进入日本市场，它们将自动获得国际品质认证。这将极大地促进国产产品的出口。

- 进入日本市场需要适应更高的标准，并做好迎接更高附加值的准备。也就是说，日本人习惯于产品安全、环保以及严格遵守各项规定。这些标准有助于在从农场到出口仓库的整个产业链上创造回报。其主要优势在于能够为当地创造就业机会，并促进加工和储存技术的普及。-他说。

另一方面，会谈还将讨论电子产品和电池所需的稀有金属，因为日本对这类产品的需求稳定，并且有能力在未来多年内持续供货。

人工智能与绿色经济

显然，日本将哈萨克斯坦视为中亚的一部分。但我们不能否认，日本对哈萨克斯坦给予了高度重视。这似乎并非出于经济利益的考量，而是主要源于两国共同的历史。毕竟，哈萨克斯坦和日本都曾遭受过核爆炸影响的人民。

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana Pro

自独立以来，日本一直给予哈萨克斯坦大力支持。首先，日本是联合国大会关于塞梅地区的决议的共同起草国之一；1999年，日本发起在东京召开了关于塞梅核试验场问题的大型国际会议。自1998年以来，双方一直开展合作，研究核试验对哈萨克斯坦的影响。目前，塞梅、广岛和长崎三市的医疗和公共机构之间保持着密切联系。

如今，哈萨克斯坦和日本在向低碳经济转型方面步调一致。可以说，曾帮助关闭核试验场的日本也会为核电站的运营提供建议。毕竟，日本在氢燃料的储存、运输和利用技术方面处于世界领先地位。

- 我认为在氢燃料的储存、运输和利用领域，与日本开展合作项目是完全可行的。我国甚至可以实施一些在亚洲和欧洲都颇具需求的举措。 值得一提的是，日本在向节能环保型产业转型方面拥有丰富的经验。日本企业几十年来一直在实施精益生产等低碳流程。这项技术不仅是对生产的投资，而且从根本上改变了生产方式和文化。这种经验迫切需要借鉴。-阿合勒巴耶夫说。

专家预测，哈萨克斯坦与日本在数字技术领域的合作将从磋商阶段迈向具体的实践阶段。欧亚监测分析研究中心主任阿里别克·塔吉耶夫列举了一些已在哈萨克斯坦国内市场成功运营的日本企业案例。

- 在网络安全领域，日本企业成功地保护了我们的关键基础设施。这意味着人们对日本的数据处理和保护技术有着高度信任。此外，日本在开发“智慧城市”项目时也充分考虑了“社会5.0”的数字化理念。-他说。

专家对东京的城市发展战略很感兴趣。如果哈萨克斯坦能够借鉴日本以创造舒适居民环境为目标的城市化模式，将对阿斯塔纳和阿拉木图等城市的规划大有裨益。

东-西方之间

为了促进贸易的可持续发展，两国之间的贸易谈判必须畅通无阻，货运路线也必须符合现代要求。目前正在系统地进行洽谈，以使这两个因素正常化。

聚焦重点，2026年3月阿拉木图至东京直航的开通，将是哈萨克斯坦与日本关系发展的重要里程碑。两国间的旅行将更加便捷，并为旅游业注入新的活力。据初步估计，航线开通第一年，预计将有5000至7000名日本游客到访哈萨克斯坦。

塔吉耶夫表示，开通直航将有利于营商环境。

- 直航将主要成为加速商务沟通的手段。如今，飞行时间将大大缩短，无需再经停其他城市。这样的便利将增加投资者的商务出行频率。值得注意的是，一旦开通直航，高层管理人员将亲自出席会议。毕竟，在日本的商业模式中，直接沟通被视为投资决策的关键。因此，我相信未来日本投资者将对原材料、基础设施、科技和金融领域的项目更加感兴趣。-他说。

Фото: БОРТ №1 / Telegram

人们普遍认为，哈萨克斯坦贸易路线（即过境走廊）的发展将成为日本极具吸引力的投资平台。即将举行的会谈有望进一步提升我国作为连接亚欧大陆的替代性运输物流路线的影响力。在此背景下，中间走廊的数字化和自动化项目很可能获得日方支持。

- 东京将跨里海国际运输路线视为一条替代性的北方走廊。同时，阿斯塔纳的政治影响力、其作为地区领导者的地位，以及其在七国集团中维护中亚国家地位的能力也是决定性因素。鉴于此，日本显然会利用哈萨克斯坦来加强与中国和俄罗斯的关系。-他说。

哈萨克斯坦已确立了其作为区域“绿色转型”（GX）中心的地位。它有望成为日本在中亚地区发展风能和太阳能发电以及经济脱碳方面的可靠合作伙伴。

其次，哈萨克斯坦是物流强国。从其在该地区的关税政策来看，它能够显著影响里海和黑海港口，以及中间走廊的开发利用潜力。因此，我们可以毫不夸张地说，哈萨克斯坦将成为日本企业家向欧洲出口产品的直接通道。

中亚-日本峰会：哈萨克斯坦将提出什么建议？

近年来，中亚整体上加强了与世界大国的对话。这种对话模式被称为“C5+”，已成为开展联合行动的共同平台。据哈萨克斯坦总统直属战略研究院欧洲和美国研究部首席专家伊斯肯德尔·阿合勒巴耶夫称，中亚各国元首与日本当局的对话将为这一模式注入新的活力。

- 日本是最早提出以“C5+1”模式构建中亚关系的国家之一。我们甚至知道，2004年，日本率先举行了“中亚+日本”对话。此后，与美国、欧盟、韩国和海湾国家举行了十余次“C5+1”模式的会谈。其中，日本与中亚国家的对话是最早也是最频繁举行的。-他说。

Фото: kisi.kz

具体而言，日本的确是第一个提出“C5+1”模式的国家。然而，我们不应忘记，参与对话的每个国家都对“C5+1”模式进行了完善。美国扩大了该模式的范围：增加了基础设施项目、投资、物流和安全问题。而日本在对话中的创新之处则独树一帜：它提出了工程解决方案、加工技术、氢能、能源效率以及最重要的人力资本发展等议题。可以说，这种全面的架构为哈萨克斯坦构建了坚实的外交地位。

哈萨克斯坦总统直属战略研究院亚洲研究部高级专家加德拉·阿塞特克兹表示，“中亚-日本”峰会被认为将有助于包括哈萨克斯坦在内的该地区融入全球经济趋势。

- “中亚-日本”峰会的主要议题之一可能是中亚地区的绿色韧性和交通互联互通。会议将讨论扩大贸易和经济联系、能源、交通基础设施、非初级产业发展，以及可持续发展等议题。此外，双方还可能签署旨在扶持中小企业的协议。 此外，会议还将讨论联合国框架下的互动、安理会改革、中等强国的作用，以及修订《联合国宪章》具体条款等问题。-她说。

Фото: hausa.cri.cn

专家称，“中亚-日本”峰会将讨论水资源安全和基础设施问题。伊斯肯德尔·阿合勒巴耶夫表示，教育也将列入讨论范围。

- 我们一直强调哈萨克斯坦需要从东亚引进技术和教育。如果日本大学——例如东京、京都、名古屋或东京工业大学——在我国设立分校，将是一项战略突破。如此一来，我们必将有机会培养各个领域的专业人才，涵盖氢能、机器人和生物医学等诸多领域。-他说。

总之，总统此次访问日本将促进和平利用核能、新技术、贸易和数字发展等领域的合作。不出所料，双方将在一些紧迫的全球议题上达成共识。

【编译：小穆】