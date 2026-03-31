哈萨克斯坦维和官兵在戈兰高地展示民族传统

据哈萨克斯坦国防部消息，在纳乌鲁斯节期间，驻戈兰高地的哈萨克斯坦维和官兵组织了一系列群众性体育文化活动，向各国维和人员介绍哈萨克民族的传统习俗和文化特色。活动期间，官兵们还准备了节日餐桌，以纳乌鲁斯粥等民族传统食品招待来宾，现场洋溢着友谊与相互尊重的节日氛围。

Фото: Қорғаныс министрлігі

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除文化展示外，活动还安排了体育竞赛。来自印度、尼泊尔、乌拉圭和斐济等国的维和分队共同参与了比赛。竞赛项目包括障碍接力、拔河、掰手腕和举壶铃等。哈萨克斯坦官兵在比赛中展现出良好的身体素质和团队协作能力，最终获得第一名。

国防部指出，此次由UNDOF任务区多个国家维和分队共同参与的活动，进一步增进了各国维和人员之间的友谊与交流，也有助于加强不同国家部队之间的相互理解与合作。

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值得一提的是，驻戈兰高地的哈萨克斯坦维和官兵此前还被授予联合国维和勋章。根据哈方公布的信息，目前共有139名哈萨克斯坦维和人员在戈兰高地执行任务。

【编译：达娜】